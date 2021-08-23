«Спартаку» отчаянно не везет. Красно-белых подводят слабая реализация и индивидуальные ошибки в обороне

Объясняем провальное начало юбилейного сезона.

Не о таком августе мечтало красно-белое сообщество после ослепительного фейерверка на Кубке Матч Премьер: вдохновляющие 4:0, 4:0, 5:1 сменились на пасмурные 1:0, 0:1, 1:2, 1:0, 1:1. Победы — не вдохновляют, ничьи — расстраивают, поражения — раздражают. Бесславный вылет от «Бенфики» в отборе к Лиге чемпионов — дополнительная ложка дегтя в бочку... дегтя.

Ареол околофутбольных закулисных и публичных скандалов вокруг московского клуба постоянно отвлекает от самого процесса на поле. А там пока все сложно. После пяти туров «Спартак» идет на 8-м месте с семью очками, забив всего лишь четыре мяча. Меньше только у «Химок» с «Уралом». Разберемся, так ли все безнадежно в атаке клуба или это лишь временное явление.

Статистика дает оптимистичный прогноз

Для начала скажем, что по ожидаемым набранным очкам «Спартак» располагается на втором месте вслед за лидером — «Динамо». Красно-белые недобрали 3,58 балла — самый большой показатель в лиге. То же самое можно сказать и об ожидаемых пропущенных мячах. Да, в ворота «Спартака» влетело всего четыре мяча — меньше только у «Рубина» и «Сочи» (по три). Однако за эти пять туров соперники красно-белых набрали всего лишь 2,23 xG (лучший показатель в лиге) — то есть команда пропускает больше, чем предсказывает статистика. Наконец, по забитым мячам также наблюдается самый большой недобор — 4 реальных против 7,21 ожидаемых.

Внимание: эти цифры не говорят, что в игре «Спартака» все в порядке. Как правило, ожидаемые метрики работают на длительной дистанции. Показатели команды регрессируют к среднему — то есть со временем приходят к предсказанным цифрам. Очевидно, что это не аксиома — существуют такие понятия, как overperformance и underperformance, когда команда сильно превосходит ожидаемые показатели или существенно не дотягивает до них.

Однако прежде чем делать оптимистичный вывод и заявлять, что со временем все обязательно наладится, нужно проанализировать атакующий потенциал команды — транжирят ли нападающие голевые моменты или набивают впечатляющую статистику по ожидаемым голам на множестве неочевидных ситуаций.

«Спартак» умеет стабильно генерировать моменты

Субботний матч в Туле запустил новую волну критики и разговоров о худшем старте с 2011 года. Но, хоть в первом тайме «Спартак» смастерил у ворот соперника лишь один удар в створ (слабая попытка Джордана Ларссона), во втором команда Руя Витории нашла способы взлома многочисленной обороны «Арсенала» и стала стабильно создавать возможности.

Хоть хозяева и оборонялись в пять защитников, они делали это очень узко, оставляя фланги свободными. Этим умело пользовались Лукас Айртон и Зелимхан Бакаев.

Соболев делает передачу на Айртона.

В этом эпизоде Александр Соболев увидел свободного бразильца на краю штрафной. Правый крайний защитник туляков Игорь Смольников располагается очень узко. Благодаря этому факту и умному забеганию Романа Зобнина за спину, которое отвлекло Смольникова, Айртон находит время для прицельного удара с правой ноги. Чуть выше ворот.

Голевая атака «Спартака».

Голевой эпизод также пришел именно с фланга. Здесь хорошо видно, как узко располагается защитная пятерка «Арсенала» в линию. Вместо того чтобы выдернуться на Бакаева, левый крайний защитник Данил Степанов держит компактность. Когда Зелимхан получает мяч, игрок «Арсенала» не спеша сближается с ним, оставляя себе пространство, если соперник пойдет в дриблинг. Это позволяет Бакаеву переложить мяч под левую ногу и сделать голевой навес на Эсекиэля Понсе.

На сайте whoscored.com, где данные о матчах предоставляет статистическая компания Opta, четко описаны две слабые стороны «Спартака». Они были свойственны команде и в предыдущем сезоне, но вопиюще обнажились именно в начале нового чемпионата.

— Индивидуальные ошибки в обороне

Кризис в атаке не был бы так заметен, если бы «Спартак» не пропускал необязательные мячи. Индивидуальная ошибка Николая Рассказова при подаче с фланга стоила красно-белым победы в Туле. Забери они три очка в том матче, уже делили бы пятую строчку со следующим соперником — «Сочи». Да и критики было бы в разы меньше.

— Реализация моментов

WhoScored.com подчеркивает эту черту в игре «Спартака» как «очень слабую». И небезосновательно. Четыре забитых мяча в сумме дают всего лишь 0.96 xG (0.75 из них — пенальти в ворота «Крыльев»). За пять туров команда упустила пять шансов, которые Opta трактует как явные голевые моменты. Плохая форма Ларссона и Соболева не секрет и для самих футболистов — Александр вчера высказался о своих неудачах в Instagram.

Что же ждать фанатам «Спартака»?

Пять туров — недостаточная выборка, чтобы судить о настоящем кризисе в атаке «Спартака». Стоит помнить, что пока всего лишь 71 минуту на поле провел Квинси Промес — человек, который может и должен делать разницу. Его возвращение еще больше усилит преимущество красно-белых в индивидуальном мастерстве, а плохая форма Ларссона и Соболева не продлится вечно.

Да, феерия в межсезонье завысила планку ожиданий до карнавальных побед в каждом матче. И поэтому сейчас болельщики «Спартака» переживают шоковую терапию суровой реальностью. Да еще и возня в клубе и вокруг него только усиливает раздражение.

Дайте Рую Витории время. Португалец прав — никакого кризиса пока что нет. У команды есть дополнительные внутренние резервы на исправление ситуации, а главное — еще есть время. Да, кто-то скажет, что в эти пять туров у «Спартака» был легкий календарь. Но и при Доменико Тедеско у красно-белых были проблемы с середняками и аутсайдерами — на старте прошлого сезона команда одерживала в основном «мусорные» победы. Возможно, сейчас просто пришло время отдавать те долги.