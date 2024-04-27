«Рейнджерс» в третий раз обыграли «Вашингтон». Шестеркин сделал 28 сэйвов

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Рейнджерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 1:3. Счет в серии стал 3-0 в пользу команды из Нью-Йорка.

Российский голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

У форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина — «-1».

Четвертая игра состоится в понедельник, 29 апреля.