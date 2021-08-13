Романцев отреагировал на открытое письмо ветеранов «Спартака» Алекперову
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал «СЭ», что думает об открытом письме на имя главы компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.
В него вошли Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Юрий Гаврилов, Анзор Кавазашвили, Войцех Ковалевски, Евгений Ловчев, Эдуард Мор, Роман Павлюченко, Егор Титов, Валерий Шмаров и другие.
— Что скажете о письме Евгения Ловчева, адресованное главе «Лукойла» Вагиту Алекперову с просьбой о том, чтобы тот помог Леониду Федуну навести в «Спартаке» порядок. Тем более, что его поддержала группа уважаемых ветеранов.
— Каждый имеет право на собственное мнение. Я тоже ветеран «Спартака». Если кто-то из моих товарищей действительно поддержал такое послание, то это их выбор. Не пойму только, как Алекперов может повлиять на Федуна, который является владельцем «Спартака». Уверен, они сами обеспокоены происходящим и обсуждают то, что происходит с командой.
— Может, это письмо — крик души?
— Возможно. Но мне кажется, оно скорее может послужить поводом для еще большего усложнения ситуации, в которой оказался «Спартак». Великий Старостин любил говорить: «Все потеряно, кроме чести»! Но в данный момент гораздо актуальнее любимая кричалка наших фанатов: «Когда мы едины — мы непобедимы». И лучше если те, кому не безразлична судьба великого клуба, об этом вспомнят еще раз.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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