Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможную отставку главного тренера красно-белых Руя Витории.

По данным «РБ-Спорт», красно-белые планируют уволить Руя без компенсации до конца соглашения. Контракт подписан таким образом, что в стартовый период работы португальца в клубе компенсация при увольнении составит 1,5 миллиона евро.

«Витория — это профессиональный и спокойный тренер. Мы видели его работу на кубке Матч Премьер, который для «Спартака» стал неким злом. Но команда же играла, хотя функционала и не хватило. Насколько я понимаю, Витория выводил игроков на пик формы для матча в Лиге чемпионов. Да, получилась сразу «Бенфика», которая сильнее. Вряд ли мы могли их обыграть. Все команды когда-то проваливаются в яму, такое бывает. Профессионализм всей команды, тренера и менеджеров клуба в том и состоит, чтобы из ямы быстро выходить с минимальными потерями. «Спартаку» просто надо играть свою игру, как они раньше это делали. Не Витория же виноват, что Ларсон практически не бьет по воротам. Разве он виноват, что у Соболева началась черная полоса? Разве он виноват, что у него Айртон убегает все время в перед и не возвращается назад? Ну у него же нет других защитников. Я пока не вижу, чтобы Витория сильно накосячил», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Червиченко также считает, что в ближайшее время в «Спартак» будут приходить специалисты, которые хотят заработать.

«Меня ничего не удивит в «Спартаке». Это настолько неустойчивая и непредсказуемая субстанция, что там возможно все. Но в моем понимании выгонять Виторию — это серьезная глупость. За последние два месяца в «Спартаке» прошел суд Газизова из-за невыплаты тех денег, которые ему должны заплатить. И Попов истерически покинул клуб, получив под зад. Если еще к этой куче брать Виторию... Многие согласятся прийти в «Спартак» с мыслю чуть-чуть подзаработать. Но я не думаю, что есть люди, которые хотят прийти в «Спартак» на несколько лет», — добавил Червиченко.

После шести туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 10-е место, набрав 7 очков.