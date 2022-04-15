Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о главных событиях ближайшего уик-энда в РПЛ.

Турнирная таблица РПЛ.

В матчах 25-го тура встречаются:

15 апреля. «Динамо» — «Ахмат»

16 апреля. «Уфа» — ЦСКА, «Зенит» — «Урал», «Спартак» — «Рубин»

17 апреля. «Арсенал» — «Ростов», «Крылья Советов» — «Краснодар», «Сочи» — «Локомотив», «Нижний Новгород» — «Химки».

История красно-белых

Для меня самая значимая российская футбольная новость минувшей недели — отмена или перенос целого ряда торжественных мероприятий, посвященных столетию «Спартака», которое предстоит 18 апреля. Юбилейный матч легенд, международный товарищеский турнир, открытие Аллеи звезд на стадионе, ретро-форма, проведение массового болельщицкого автопробега на матч в Ростов с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса и многое другое — все это осталось в нереализованных планах.

Грустно. Но, как говорится, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. В конце концов, все эти мероприятия останутся актуальными в следующем сезоне, который и считается юбилейным.

Да и вообще, далеко не все спартаковцы и спартаковеды считают 1922-й истинным годом создания клуба. Тот же Никита Симонян — а кто еще сегодня есть авторитетнее среди ветеранов красно-белых? — по-прежнему убежден, что правильнее считать таковым 1935-й, когда братья Старостины создали добровольное спортивное общество «Спартак». По его словам, и сами отцы-основатели называли в этом контексте именно 35-й.

У сторонников 22-го тоже предостаточно веских аргументов. По правде говоря, лично меня, при всем известном многим из вас неравнодушии к «Спартаку», эта тема занимает мало. Все равно главные события в истории клуба разворачивались позже, а вся эта казуистика о «правильности» года основания — скорее вопрос к профессиональным историкам и их методологии. А она, как мы видим, бывает различная — что и приводит к переносу даты рождения на 13 лет назад. И «Спартак» тут далеко не единственный.

Тем не менее история — наука, пусть и не точная, у нее есть свои законы. Поэтому интереснее всего мне будет услышать и сопоставить мнения насчет основания «Спартака» именно спортивных историков — в частности, Акселя Вартаняна и Станислава Гридасова, а также директора спартаковского музея Алексея Матвеева, человека с историческим образованием. Больше него об истории клуба, уверен, не знает никто.

Памятник братьям Старостиным на стадионе «Открытие Арена». Александр Федоров, Фото «СЭ»

До столетия по современной версии красно-белым осталось провести один матч — в РПЛ с «Рубином». О нем с учетом турнирного положения обеих команд забудут достаточно быстро вне зависимости от результата, а вот 20 апреля предстоит, возможно, главный матч календарного года — четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА. Даже с учетом тех, что впереди. Кубковое дерби, когда все остальное в сезоне уже проиграно, — что можно придумать важнее?

По такому случаю не удивлюсь и даже поддержу, если Паоло Ваноли поступит хотя бы наполовину по методу одного из своих предшественников в «Спартаке» Унаи Эмери перед недавним матчем «Бавария» — «Вильярреал». Баск, напомню, на предыдущую встречу с «Атлетиком» из Бильбао выставил целиком иной состав, нежели в Мюнхене. Свежесть была непременным условием успеха в ЛЧ, и это сработало.

Едва ли у Ваноли есть ресурсы для того, чтобы выпустить на «Рубин» одиннадцать других футболистов, чем на ЦСКА, — но пять-шесть можно наверняка. С учетом удручающей формы казанцев и их кадровых потерь «Спартак» может себе это позволить.

А вот Алексей Березуцкий, чья команда отстала за последние два тура от «Динамо» на шесть очков и опережает теперь «Сочи» лишь на одно (то есть вдруг возникла перспектива и без бронзы остаться), вряд ли рискнет на столь масштабную ротацию. А ведь его команде предстоит вылет на искусственное поле в Уфу, и сильно сомневаюсь, что тот же Юсуф Языджи, восстанавливающийся после небольшой травмы, выйдет на башкирскую синтетику. Его уж наверняка поберегут на «Спартак». Но очки армейцам набирать надо, выражаясь языком гендиректора красно-белых Евгения Мележикова, «позарез», и если не будет турка, то остальные ведущие люди из группы атаки в составе быть должны.

Реакция «Локо»

Сочинцам, главным на данный момент конкурентам ЦСКА за бронзу, предстоит домашний матч с еще одной командой из топ-шесть — «Локомотивом». На красно-зеленых после неожиданного разгрома в Ростове в последние дни обрушилось море заслуженной критики, и теперь важно увидеть, как они на нее отреагируют — рассыплются, как в последнее время «Рубин», или, наоборот, соберутся и разозлятся. Учитывая, что клубы разделяют пять очков (правда, у «Локо» игра в запасе, но далеко не самая простая — в Краснодаре), красно-зеленым и ничья не больно-то подходит, если они хотят претендовать на что-то большее, чем пятое место.

На пятом сейчас как раз «Краснодар», который с учетом своего нынешнего состава сейчас просто ходит ногами по потолку. У «быков» — сложный выезд в Самару. «Крылья», в свою очередь, уступают сопернику четыре очка и имеют на игру больше. То есть им, чтобы задрать голову вверх и хотя бы помыслить об обгоне «Краснодара», побеждать нужно еще более обязательно, чем «Локомотиву» у «Сочи». И это видится реальным. Но команда Александра Сторожука на выезде уже брала три очка и у «Спартака», и у «Рубина» — ей сам черт не брат. И трястись перед парнями Игоря Осинькина она не станет точно, а станет рубиться.

Игорь Шалимов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Разговоры о Шалимове

Самый легкий матч, что-то мне подсказывает, ждет «Зенит», который примет «Урал». Правда, ЦСКА два тура назад мог считать так же, но в итоге потерял два очка, а должен был и все три, если бы не малодушие судьи Панина, которого даже мнение ВАР не заставило назначить пенальти в пользу екатеринбуржцев. Но затем «Урал» уступил дома «Крыльям», и пошли разговоры о скорой отставке Игоря Шалимова — пусть и опровергнутые Григорием Ивановым.

Два очка в шести турах второго этапа чемпионата — цифра кошмарная, но, вспоминая качество игры и развязку матча с ЦСКА, Шалимова в этой ситуации становится жаль. Если футболистам не все равно, какой тренер с ними будет работать дальше, в Питере они должны за него умирать и по крайней мере не позволить лидеру чемпионата разобраться с ними легко. Пропуском для Шалимова к дальнейшей работе с командой будет проявленная ею воля.

Воля «Динамо»

«Динамо» эту самую волю демонстрирует весной регулярно — в отличие от осенней игры. У последнего — целый комплекс причин, каждая из которых, на первый взгляд, небольшая, но вместе они бьют по легкому и приятному глазу еще недавно динамовскому футболу.

Тут и сильное поначалу давление на Сандро Шварца и его штаб, чтобы они покинули Россию, которое хотя и было преодолено, но не могло психологически на них не воздействовать — живые же люди, не роботы. То же касается и Себастьяна Шиманьски.

Тут и уход Андрея Воронина, помощника Шварца. И отсутствие на поле Ивана Ордеца, из-за чего играют Евгеньев или Сазонов, уступающие ему и в футбольных, и в лидерских качествах.

Вот из-за всего этого «Динамо», раньше наслаждавшееся футболом, теперь превозмогает проблемы и вырывает победы через не могу. Сейчас в стартовом матче тура дома против «Ахмата», не сомневаюсь, тоже легко не будет. Команда Андрея Талалаева, если брать качество ее игры, по весне недобирает положенных ей очков, и у нее есть такой мощный козырь, как #штрафныеДаниилаУткина. Тем более на минувшей неделе полузащитник, прежде находившийся в аренде из «Краснодара», подписал с клубом из Грозного полноценный контракт. Для любого футболиста, находящегося в состоянии неопределенности, это облегчение.

Миодраг Божович. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Нервы Божовича

А вот у кого облегчения точно нет и не предвидится — это у Миодрага Божовича. Степень его взвинченности можно было оценить на пресс-конференции после 0:3 от «Спартака» по реакции на критический и при этом абсолютно футбольный вопрос. Граф Монтенегро, когда-то снискавший себе в российском футболе имидж человека расслабленного, веселого и жизнерадостного, сорвался на грубость.

Те же два весенних очка, что и у Шалимова (только при 3-14 в шести матчах, а не ураловских 3-7), последнее место в таблице, разность мячей «минус 25» — улыбаться Божовичу точно не от чего. А тут еще и глупейшая дисквалификация лидера «Арсенала» Кингса Кангва, который, пардон, к идиотской красной карточке и пропуску игры за ввод мяча не по свистку после того, как Владислав Безбородов на этот свисток ему четко указал, наговорил еще на две встречи без футбола в послематчевом интервью моему коллеге по «СЭ» Севастиану Терлецкому. Пенять во всей этой истории от начала до конца тульский африканец должен только на себя. Штраф от клуба он наверняка получил мама не горюй, но Божовичу от этого вряд ли легче. И дома против «Ростова», летящего на крыльях разгрома «Локомотива», «Арсенал» точно не выглядит фаворитом.