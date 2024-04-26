Хавбек «Балтики» Козлов: «Рад, что забиваю голы, но интересы команды важнее»
Полузащитник «Балтики» Данила Козлов поделился мнением о своей игре в этом сезоне РПЛ.
«Я очень рад, что я забиваю, отдаю передачи, это хорошо для меня. Мне это придает уверенность. Но в первую очередь интерес команды, это важнее», — цитирует игрока «РБ Спорт».
19-летний хавбек в этом сезоне провел в РПЛ и Кубке России 8 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
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|6
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|14:00
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|
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|
Динамо – Зенит
|- : -
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|- : -
|29.04
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Зенит
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|
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Краснодар
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|
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|1
|8
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