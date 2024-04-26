Хавбек «Балтики» Козлов: «Рад, что забиваю голы, но интересы команды важнее»

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов поделился мнением о своей игре в этом сезоне РПЛ.

«Я очень рад, что я забиваю, отдаю передачи, это хорошо для меня. Мне это придает уверенность. Но в первую очередь интерес команды, это важнее», — цитирует игрока «РБ Спорт».

19-летний хавбек в этом сезоне провел в РПЛ и Кубке России 8 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.