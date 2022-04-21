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Защитник «Сочи» и нападающий «Локомотива» получили по два матча дисквалификации после потасовки

Иван Шитик
Корреспондент
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КДК РФС по итогам матча 25-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Локомотив» принял решение, что игроки Родригау и Ян Кухта дополнительно дисквалифицированы на один матч.

С учетом красных карточек, которые футболисты получили в этой встрече, они пропустят две следующие игры, сообщает пресс-служба РФС.

На 60-й минуте матча «Сочи» — «Локомотив» Родригау и форвард железнодорожников Ян Кухта боролись и упали в штрафной южан, после чего чех попытался встать и придавил коленом защитника сочинцев, а бразилец в ответ ударил соперника ногой сзади. Оба футболиста были удалены с поля.

26-летний бразилец пропустит как минимум три недели. Также существует вероятность, что игрок не сможет помочь своей команде в оставшейся части сезона.

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 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
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 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
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 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
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 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
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 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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