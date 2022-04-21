Защитник «Сочи» и нападающий «Локомотива» получили по два матча дисквалификации после потасовки

КДК РФС по итогам матча 25-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Локомотив» принял решение, что игроки Родригау и Ян Кухта дополнительно дисквалифицированы на один матч.

С учетом красных карточек, которые футболисты получили в этой встрече, они пропустят две следующие игры, сообщает пресс-служба РФС.

На 60-й минуте матча «Сочи» — «Локомотив» Родригау и форвард железнодорожников Ян Кухта боролись и упали в штрафной южан, после чего чех попытался встать и придавил коленом защитника сочинцев, а бразилец в ответ ударил соперника ногой сзади. Оба футболиста были удалены с поля.

26-летний бразилец пропустит как минимум три недели. Также существует вероятность, что игрок не сможет помочь своей команде в оставшейся части сезона.