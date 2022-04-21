Агент Кухты: «Ожидал, что его дисквалифицируют на один матч, а не на два»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранить его клиента на два матча Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Со стороны Яна в эпизоде с удалением была инстинктивная реакция, — приводит слова Мартиновича «РБ Спорт». — Я ожидал, что его дисквалифицируют на один матч, а не на два«.

Также агент ответил на вопрос о том, скажется ли это наказание на желании иностранных игроков приезжать в Россию.

«Нет, не думаю», — сказал он.

Напомним, что 60-й минуте встречи 25-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Локомотив» Кухта и защитник Родригау боролись и упали в штрафной южан, после чего нападающий попытался встать и придавил коленом защитника, который в ответ ударил его ногой сзади. Оба игрока получили красные карточки.

В нынешнем сезоне 25-летний чех забил два мяча и отдал две результативные передачи в семи матчах за «Локомотив». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.