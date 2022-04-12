«Динамо» в погоне за «Зенитом». Почему нельзя пропустить матч с «Ахматом»

Главное о стартовой игре 25-го тура РПЛ.

Чем меньше остается матчей до финиша чемпионата России, тем интереснее становятся игры. И еще, конечно, увеличивается ценность результатов для команд, еще не решивших турнирные задачи. И в этом смысле новый тур премьер-лиги не будет откладывать интригу в долгий ящик.

Один из главных его матчей будет сыгран уже в пятницу, когда московское «Динамо» примет грозненский «Ахмат». И это тот самый случай, когда отсутствие конкуренции в виде параллельных игр только на пользу — все внимание публики в пятницу вечером будет сфокусировано на одной встрече.

Болельщики «Динамо». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Классное шоу

«Динамо» по-прежнему является претендентом на золото и главным преследователем «Зенита», от которого отстает на три очка. Интересно, что петербуржцы в прошлом туре обыграли в гостях именно «Ахмат», хотя выезды в Грозный были для них в последние годы не самым приятным делом.

Поэтому крайне любопытно посмотреть, как на фоне того же соперника будет выглядеть «Динамо». Тем более что бело-голубым неплохо бы реабилитироваться за поражение в первом круге. Команда Сандро Шварца весной выглядит не так залихватски ярко, как до перерыва, однако очки набирает исправно. Оба апрельских матча «Динамо» закончились выездными победами с минимальным счетом. А вот на своем поле в 2022-м «Динамо» еще не выигрывало. Несмотря на очень хорошую поддержку болельщиков, как-никак команда в нынешнем сезоне вторая по посещаемости домашних игр. И это вполне логичный показатель.

С чем в этом сезоне дело у бело-голубых обстоит классно всегда, так это с организацией домашних матчей. На «Динамо» стало интересно всем и всегда. Одни лазерные шоу сами по себе стоят того, чтобы прийти посмотреть на них на стадион. Зрелище очень крутое. Причём, что стоит отметить особо, комфортно на «ВТБ Арене» и гостевым болельщикам — в динамовское предматчевое шоу органично интегрировано полноценное, очень уважительное представление соперника, что только добавляет позитива атмосфере общего праздника. Участниками которого становятся все больше и больше зрителей.

Тем более что во всевозможных вовлекающих предложениях и мотивирующих акциях недостатка у «Динамо» нет. Например, на игру с «Ахматом» можно купить два билета, а получить три. Или бесплатно привести на арену ребенка, приобретя только взрослый билет. А еще при покупке товаров в клубном магазине тоже можно стать счастливым обладателем «проходки» на матч. Думается, на таких условиях многие захотят в пятницу вечером закрыть трудовую неделю походом на футбол. Билеты традиционно можно приобрести на динамовском ресурсе.

Причём для всех желающих уже сейчас открыта опция покупки пакета билетов на все оставшиеся домашние матчи бело-голубых в этом сезоне: после «Ахмата» «Динамо» предстоят две встречи — с «Уралом» (30 апреля, 14.00) и «Сочи» (21 мая, 17.00).

Антон Шунин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Две девятки

Ну а в пятницу отправиться на стадион можно еще и для того, чтобы вместе с клубом наилучшим образом подготовиться к 99-летию. В преддверии дня рождения «Динамо» порадует болельщиков в том числе масштабным проекционным шоу — уникальная технология, которую в нашем чемпионате пока больше никто не использует. Вместе со зрителями клуб вспомнит всем известные имена и знаковые даты из своей истории.

Необычным образом организаторы обыграют связь поколений болельщиков клуба, будет по обыкновению много интерактива, а главный подарок, конечно, болельщики в этот вечер будут ждать от футболистов. Например, от капитана команды Антона Шунина, недавно вошедшего в Клуб Льва Яшина, — его достижения тоже не останутся без внимания.

Еще одна неожиданная ассоциация — с искусством. За свою почти вековую историю «Динамо» с ним оказалось прочно связано. Выражения «пойти на «Динамо» и «пойти на футбол» для многих были синонимами, в том числе и для художников, скульпторов, других творцов.

Недавно ряд игроков бело-голубых, в том числе Даниил Фомин, Арсен Захарян и Константин Тюкавин, побывали в Третьяковской галерее и посмотрели в том числе и на экспонаты, связанные со спортом. Как выясняется, не зря — новым проектом клуба станет сотрудничество с Третьяковкой. На матче с «Ахматом» на поле можно будет увидеть картину классика соцреализма Александра Дейнеки «Вратарь» — художник частенько захаживал на «Динамо». И это только часть из приготовленных для болельщиков сюрпризов.

Ну и, конечно, сама футбольная интрига. В случае победы динамовцы догонят «Зенит». И как минимум до субботы будут делить с петербуржцами первое место. «Ахмат» же — очень непростой соперник для «Динамо». Практически все матчи в последние годы проходят в равной борьбе, бескомпромиссно. При этом команда Андрея Талалаева после возобновления чемпионата в гостях не пропустила еще ни разу. Так что футбол в пятницу точно будет напряженным, интересным и эмоциональным.