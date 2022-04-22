Изидор — лучший игрок 25-го тура РПЛ, по мнению подписчиков «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор стал лучшим игроком 25-го тура Тинькофф РПЛ по итогам голосования «СЭ» совместно с «ВКонтакте».

В 25-м туре московский клуб в гостях играл против «Сочи». Встреча закончилась со счетом 2:2, а Изидор оформил дубль.

В нынешнем сезоне Вильсон Изидор провел 7 матчей за «Локомотив», забил 7 голов и сделал две результативные передачи.