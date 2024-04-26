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Сегодня, 11:54

Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам

Сергей Разин
корреспондент
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Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что российский специалист ушел по семейным обстоятельствам.

«Мы искренне благодарим Сергея Абуезидовича за вклад в развитие клуба и желаем ему дальнейших успехов!» — говорится в заявлении пресс-службы.

6 апреля 65-летний Ташуев продлил контракт с клубом. Срок нового соглашения не сообщался.

На данный момент «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.

Источник: https://t.me/pfcfakel/12223
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
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Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
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Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
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Ростов – Оренбург
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