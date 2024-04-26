Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что российский специалист ушел по семейным обстоятельствам.

«Мы искренне благодарим Сергея Абуезидовича за вклад в развитие клуба и желаем ему дальнейших успехов!» — говорится в заявлении пресс-службы.

6 апреля 65-летний Ташуев продлил контракт с клубом. Срок нового соглашения не сообщался.

На данный момент «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.