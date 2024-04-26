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Медина: «Спартак» заслуживал выиграть в дерби»

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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Игра между командами прошла 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Это типичный матч для дерби: закрытый, сложный, с большим количеством ошибок в середине поля, но мы заслуживали большего. Мы создали чуть больше моментов, чем ЦСКА. «Спартак» заслуживал выиграть в дерби», — цитирует Медину Metaratings.ru.

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».

Источник: Metaratings.ru
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
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Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Квинси Промес

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И К Ж
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