Медина: «Спартак» заслуживал выиграть в дерби»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Игра между командами прошла 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Это типичный матч для дерби: закрытый, сложный, с большим количеством ошибок в середине поля, но мы заслуживали большего. Мы создали чуть больше моментов, чем ЦСКА. «Спартак» заслуживал выиграть в дерби», — цитирует Медину Metaratings.ru.

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».