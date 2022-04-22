«СЭ» объясняет, за счет чего Ваноли пробился в полуфинал Кубка.

Это был матч двух разных таймов.

Первый — доминирование «Спартака» и пассивность ЦСКА. Второй — периодический переход инициативы к армейцам и игра двух команд в открытый футбол.

Красно-синие не смогли забить, но достойно смотрелись в меньшинстве.

Новая роль Кофрие, задача Бакаева и провал Николсона

После провала в Уфе Березуцкие убрали из старта Зайнутдинова (его место занял Медина), но сохранили схему 3-4-3: в атакующей фазе Щенников поднимался по бровке и занимал высокую позицию на фланге, а в оборонительной становился третьим центральным защитником и освобождал левый край для Облякова. По ситуации Мухин спускался ближе к Дивееву для розыгрыша мяча и заставлял Гбамена заполнять все пространство в опорной зоне.

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

Тактические маневры «Спартака» сковывали кадровые потери. Из-за травм отсутствовали Мозес и Умяров — нигерийца на левом фланге обороны заменил Классен, а россиянина на позиции «восьмерки» — Мартинс. Вместо дисквалифицированного Хлусевича на поле вышел Кофрие — по ситуации Максимилиано либо смещался ближе к Джикии и оттуда выводил мяч на фланг, либо оставался на своей половине и связывал руки оппоненту на бровке (чаще всего им оказывался Карраскаль). Ваноли не стал менять расстановку после матча с «Рубином» и использовал привычные 3-4-3 (в финальной трети — 3-4-1-2).

Игра «Спартака» в основном была заточена на контратаки. У красно-белых не получалось ничего создать за счет позиционного владения: через короткий и средний пасы они не могли войти в финальную треть, не потеряв мяч, поэтому были вынуждены выманивать соперника на свою половину и выбегать вперед после отбора.

За темп контрвыпадов отвечал Бакаев. Зелимхан стартовал с правого полуфланга и сосредотачивал вокруг себя двух партнеров. Над хавбеком чаще всего находился Николсон, а справа страховал Игнатов. В итоге Бакаев стал лучшим в команде по передачам под удар (три точных паса).

Еще один вариант выхода из обороны — через лонгболы от Жиго и Джикии. Самюэль нередко занимал место рядом с Зобниным и забрасывал мячи в центральный «канал». Георгий же повторял трюк из матча с «Рубином» — уходил из центра в левый полуфланг и оттуда подавал в штрафную.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1.

Провалил игру Николсон. Шамар чаще всего в команде бил по воротам (восемь раз) и был вторым в составе «Спартака» по набранным xG (0,57), но ни один момент не реализовал. И выглядел слабо в единоборствах — всего 50 процентов выигранных верховых дуэлей.

Проблемы ЦСКА и фишки Березуцких, которые сработали

Для обороны ЦСКА матч со «Спартаком» — провал. Как и в трех предыдущих играх, защитники часто теряли позицию, плохо координировали свои действия при игре один в один и упускали рывки соперников в свободные зоны.

Например, на 54-й минуте Бакаев, раскачав Бийола у штрафной, отдал хлесткую передачу поперек на Кофрие. Удивительно, но защитника никто не встретил, позволив беспрепятственно пробить с нескольких метров.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Передача Бакаева.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Передача Бакаева.

На 70-й минуте Хлусевич, получив передачу на ход от Пруцева, зашел далеко в штрафную и буквально от самого края покатил мяч в центр. На пас откликнулся Николсон и сильным ударом в касание чуть не забил второй мяч — выручил Акинфеев.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Николсона.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Николсона.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Николсона.

Голкипер армейцев стал одним из лучших игроков матча — совершил восемь сейвов и два раза из двух удачно сыграл на выходе. Если бы не Игорь, ЦСКА пропустил бы гораздо больше.

«Спартак» старался играть высоко, но мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях: с аутами, в передачах, в принятии решений", — перечислял недочеты Алексей Березуцкий.

Главная проблема армейцев, которую ярко подсветил «Спартак», — неплотное расположение игроков, когда мяч находился на фланге. Если в центральной зоне красно-синим как-то удавалось держать общую целостность, то на краях линии они растягивались и давали вингерам «Спартака» быстрее перемещаться к штрафной.

В этом плане ключевую роль сыграло удаление Гбамена. Если в первом тайме хавбек хотя бы иногда создавал (благодаря рывкам Фернандеса) численное преимущество в районе центрального круга, то в меньшинстве армейцы оказались не готовы к борьбе с диагональными забросами соперника и потеряли контроль над полуфлангами в переходных фазах.

Несмотря на все проблемы, ЦСКА действительно неплохо подготовился к «Спартаку» в плане атакующих наработок. Главная неожиданность — желание тройки нападающих армейцев следить за подбором. Особенно у Карраскаля. Колумбиец осознанно из раза в раз контролировал соперника с мячом на чужой половине и ждал ошибки. Пусть Хорхе физически и уступал защитникам красно-белых, но за счет реакции и ловкости мог после получения мяча выходить на ударную позицию.

Так случился первый убойный момент ЦСКА, когда Карраскаль обработал мяч после выноса Максименко, сместился в центр и резко пробил, — «Спартак» спасла только штанга.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Карраскаля.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Карраскаля.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Карраскаля.

Еще одна интересная задумка — уход Облякова в край левого полуфланга. Иван (при поддержке из глубины Щенникова) смещался в середину поля и совершал рывки за спины, при этом уводя за собой соперника и оставляя без опеки партнера, которому либо выкатывали мяч под удар, либо отыгрывались с ним в стенку. Чаще всего армейцам банально не хватало мастерства, поэтому их удары легко блокировались.

Как Ваноли управляет прессингом

В обороне «Спартак» менял схему с 3-4-3 на 5-2-3. К тройке защитников вниз спускались Зобнин и Мартинс: первый — ближе к правому краю, второй — ближе к левому. Так как центрбеки красно-белых плохо плассируются (в первую очередь не хватает скорости), хавбеки были вынуждены наращивать защитную мощь у штрафной и помогать партнерам с перехватами.

«Спартак» моментально возвращался назад — особенно четко это прослеживалось во время проигранной борьбы на стандартах, когда мяч терялся из-под общего контроля и был риск пропустить шальную контратаку.

Но от прессинга «Спартак», конечно, не отказался. Наоборот, часто давил даже тогда, когда мяч был в 50-60 метрах от ворот, и старался играть как можно агрессивнее и злее. Это было заметно по подсказкам Ваноли с бровки — как только коуч начинал жестикулировать у скамейки, его игроки шли в отбор еще активнее.

На своей половине красно-белые прессинговали в основном выдвинутую вперед тройку Языджи — Карраскаль — Медина. И делали это весьма успешно. Особенно хорош был Чернов: всегда шел до конца и если брался за игрока, то уже не отпускал до того момента, пока не доходил до упора.

За весь матч ЦСКА наиграл всего на 0,70 xG, в то время как «Спартак» создал моментов на 2,13 xG. В конце второго тайма армейцы эпизодически смотрелись неплохо, но происходило это больше из-за игры красно-белых на удержание, а не из-за работающих комбинаций команды Алексея Березуцкого.

«Это часть процесса обретения качества. Схему 3-5-2 мы нарабатывали на сборах, ребята с ней знакомы. Но в таких матчах необходим результат, и здесь было важно его добиться. Я понимаю, что это «Спартак», что мы должны показывать сильную игру постоянно. Но у нас много молодых футболистов. На первом месте сегодня был результат», — объяснил Ваноли.

Несмотря на проблемы с продвижением мяча через пас, «Спартак» выглядел гораздо активнее ЦСКА.

Армейцы должны быть довольны, что проиграли дерби всего в один мяч.