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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 09:10

«Спартак» подсветил ключевую проблему ЦСКА — в чем был план Березуцких? Тактический разбор дерби

«Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России
Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Березуцкий и Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Передача Бакаева.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Передача Бакаева.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Николсона.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Николсона.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Николсона.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Карраскаля.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Карраскаля.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Карраскаля.
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«СЭ» объясняет, за счет чего Ваноли пробился в полуфинал Кубка.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 21 (0:1)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников Дивеев Мухин (Зайнутдинов, 47) Карраскаль (Эджуке, 74) Гбамен Медина (Заболотный, 46) Бийол Юсуф Языджи (Ушаков, 74) Обляков (Фукс, 82)
Спартак
Максименко Кофрие Жиго Классен (Денисов, 87) Джикия Чернов Бакаев (Литвинов, 64) Мартинс Игнатов (Соболев, 80) Зобнин (Пруцев, 64) Николсон (Рассказов, 86)
Предупреждения
Карраскаль 24’, Гбамен 36’, Мухин 37’, Заболотный 68’, Щенников 78’, Фукс 90+3’  -  Бакаев 32’, Мартинс 43’, Кофрие 45+1’, Николсон 78’, Соболев 87’, Жиго 90+4’, Максименко 90+5’
Удаления
Гбамен 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Мурашов (Москва)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва)

Это был матч двух разных таймов.

Первый — доминирование «Спартака» и пассивность ЦСКА. Второй — периодический переход инициативы к армейцам и игра двух команд в открытый футбол.

Красно-синие не смогли забить, но достойно смотрелись в меньшинстве.

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Новая роль Кофрие, задача Бакаева и провал Николсона

После провала в Уфе Березуцкие убрали из старта Зайнутдинова (его место занял Медина), но сохранили схему 3-4-3: в атакующей фазе Щенников поднимался по бровке и занимал высокую позицию на фланге, а в оборонительной становился третьим центральным защитником и освобождал левый край для Облякова. По ситуации Мухин спускался ближе к Дивееву для розыгрыша мяча и заставлял Гбамена заполнять все пространство в опорной зоне.

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Тактические маневры «Спартака» сковывали кадровые потери. Из-за травм отсутствовали Мозес и Умяров — нигерийца на левом фланге обороны заменил Классен, а россиянина на позиции «восьмерки» — Мартинс. Вместо дисквалифицированного Хлусевича на поле вышел Кофрие — по ситуации Максимилиано либо смещался ближе к Джикии и оттуда выводил мяч на фланг, либо оставался на своей половине и связывал руки оппоненту на бровке (чаще всего им оказывался Карраскаль). Ваноли не стал менять расстановку после матча с «Рубином» и использовал привычные 3-4-3 (в финальной трети — 3-4-1-2).

Игра «Спартака» в основном была заточена на контратаки. У красно-белых не получалось ничего создать за счет позиционного владения: через короткий и средний пасы они не могли войти в финальную треть, не потеряв мяч, поэтому были вынуждены выманивать соперника на свою половину и выбегать вперед после отбора.

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За темп контрвыпадов отвечал Бакаев. Зелимхан стартовал с правого полуфланга и сосредотачивал вокруг себя двух партнеров. Над хавбеком чаще всего находился Николсон, а справа страховал Игнатов. В итоге Бакаев стал лучшим в команде по передачам под удар (три точных паса).

Еще один вариант выхода из обороны — через лонгболы от Жиго и Джикии. Самюэль нередко занимал место рядом с Зобниным и забрасывал мячи в центральный «канал». Георгий же повторял трюк из матча с «Рубином» — уходил из центра в левый полуфланг и оттуда подавал в штрафную.

Эпизод матча ЦСКА — "Спартак" — 0:1.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1.
Эпизод матча ЦСКА — "Спартак" — 0:1.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1.

Провалил игру Николсон. Шамар чаще всего в команде бил по воротам (восемь раз) и был вторым в составе «Спартака» по набранным xG (0,57), но ни один момент не реализовал. И выглядел слабо в единоборствах — всего 50 процентов выигранных верховых дуэлей.

Проблемы ЦСКА и фишки Березуцких, которые сработали

Для обороны ЦСКА матч со «Спартаком» — провал. Как и в трех предыдущих играх, защитники часто теряли позицию, плохо координировали свои действия при игре один в один и упускали рывки соперников в свободные зоны.

Например, на 54-й минуте Бакаев, раскачав Бийола у штрафной, отдал хлесткую передачу поперек на Кофрие. Удивительно, но защитника никто не встретил, позволив беспрепятственно пробить с нескольких метров.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Передача Бакаева.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Передача Бакаева.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Передача Бакаева.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Передача Бакаева.

На 70-й минуте Хлусевич, получив передачу на ход от Пруцева, зашел далеко в штрафную и буквально от самого края покатил мяч в центр. На пас откликнулся Николсон и сильным ударом в касание чуть не забил второй мяч — выручил Акинфеев.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Николсона.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Николсона.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Николсона.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Николсона.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Николсона.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Николсона.

Голкипер армейцев стал одним из лучших игроков матча — совершил восемь сейвов и два раза из двух удачно сыграл на выходе. Если бы не Игорь, ЦСКА пропустил бы гораздо больше.

«Спартак» старался играть высоко, но мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях: с аутами, в передачах, в принятии решений", — перечислял недочеты Алексей Березуцкий.

Главная проблема армейцев, которую ярко подсветил «Спартак», — неплотное расположение игроков, когда мяч находился на фланге. Если в центральной зоне красно-синим как-то удавалось держать общую целостность, то на краях линии они растягивались и давали вингерам «Спартака» быстрее перемещаться к штрафной.

20&nbsp;апреля. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 0:1 Роман Зобнин, Юсуф Языджи и&nbsp;Самюэль Жиго. «Спартак» слаб на дистанции, но классно преображается ради топ-матчей. Кубок — главный шанс Ваноли

В этом плане ключевую роль сыграло удаление Гбамена. Если в первом тайме хавбек хотя бы иногда создавал (благодаря рывкам Фернандеса) численное преимущество в районе центрального круга, то в меньшинстве армейцы оказались не готовы к борьбе с диагональными забросами соперника и потеряли контроль над полуфлангами в переходных фазах.

Несмотря на все проблемы, ЦСКА действительно неплохо подготовился к «Спартаку» в плане атакующих наработок. Главная неожиданность — желание тройки нападающих армейцев следить за подбором. Особенно у Карраскаля. Колумбиец осознанно из раза в раз контролировал соперника с мячом на чужой половине и ждал ошибки. Пусть Хорхе физически и уступал защитникам красно-белых, но за счет реакции и ловкости мог после получения мяча выходить на ударную позицию.

Так случился первый убойный момент ЦСКА, когда Карраскаль обработал мяч после выноса Максименко, сместился в центр и резко пробил, — «Спартак» спасла только штанга.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Карраскаля.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Карраскаля.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Карраскаля.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Карраскаля.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Карраскаля.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак» — 0:1. Удар Карраскаля.

Еще одна интересная задумка — уход Облякова в край левого полуфланга. Иван (при поддержке из глубины Щенникова) смещался в середину поля и совершал рывки за спины, при этом уводя за собой соперника и оставляя без опеки партнера, которому либо выкатывали мяч под удар, либо отыгрывались с ним в стенку. Чаще всего армейцам банально не хватало мастерства, поэтому их удары легко блокировались.

20&nbsp;апреля. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. ЦСКА — «Спартак»: дерби без ответов на вопросы. Колонка Казакова

Как Ваноли управляет прессингом

В обороне «Спартак» менял схему с 3-4-3 на 5-2-3. К тройке защитников вниз спускались Зобнин и Мартинс: первый — ближе к правому краю, второй — ближе к левому. Так как центрбеки красно-белых плохо плассируются (в первую очередь не хватает скорости), хавбеки были вынуждены наращивать защитную мощь у штрафной и помогать партнерам с перехватами.

«Спартак» моментально возвращался назад — особенно четко это прослеживалось во время проигранной борьбы на стандартах, когда мяч терялся из-под общего контроля и был риск пропустить шальную контратаку.

Но от прессинга «Спартак», конечно, не отказался. Наоборот, часто давил даже тогда, когда мяч был в 50-60 метрах от ворот, и старался играть как можно агрессивнее и злее. Это было заметно по подсказкам Ваноли с бровки — как только коуч начинал жестикулировать у скамейки, его игроки шли в отбор еще активнее.

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На своей половине красно-белые прессинговали в основном выдвинутую вперед тройку Языджи — Карраскаль — Медина. И делали это весьма успешно. Особенно хорош был Чернов: всегда шел до конца и если брался за игрока, то уже не отпускал до того момента, пока не доходил до упора.

За весь матч ЦСКА наиграл всего на 0,70 xG, в то время как «Спартак» создал моментов на 2,13 xG. В конце второго тайма армейцы эпизодически смотрелись неплохо, но происходило это больше из-за игры красно-белых на удержание, а не из-за работающих комбинаций команды Алексея Березуцкого.

Эмоции главного тренера &laquo;Спартака&raquo; Паоло Ваноли.

«Это часть процесса обретения качества. Схему 3-5-2 мы нарабатывали на сборах, ребята с ней знакомы. Но в таких матчах необходим результат, и здесь было важно его добиться. Я понимаю, что это «Спартак», что мы должны показывать сильную игру постоянно. Но у нас много молодых футболистов. На первом месте сегодня был результат», — объяснил Ваноли.

Несмотря на проблемы с продвижением мяча через пас, «Спартак» выглядел гораздо активнее ЦСКА.

Армейцы должны быть довольны, что проиграли дерби всего в один мяч.

Алексей Березуцкий
Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
Шамар Николсон
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