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Судейство

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ЭСК: Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Василий Казарцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольного клуба «Сочи» по итогам матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2), сообщает сайт РФС.

«Сочи» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Локомотива» и неудалением игрока «Локомотива» Алексиса Бека Бека на 24-й минуте матча.

Решение комиссии: судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 24-й минуте матча, но правильно не удалил с поля игрока команды «Локомотив».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Локомотив» №8 Алексиса Бека Бека, осознавая, что может опоздать сыграть в мяч, увидев приближающегося игрока атакующей команды «Сочи» №30 Маттео Кассьерру, направил прямую ногу в направлении мяча и соперника, и не совсем удачно сыграв в мяч, допустил контакт с ногой соперника на линии штрафной площади, что, по мнению большинства членов комиссии, является нарушением правил игры, совершенным в пределах штрафной площади, и судья должен был назначить 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив». Однако, учитывая то обстоятельство, что во время контакта с ногой игрока атаки она не находилась в опоре, и когда она встала в опору, контакт произошел внизу в области голеностопа, а также то, что интенсивность контакта была не высокой, данное нарушение правил комиссия не считает серьезным нарушением правил игры, а безрассудным поведением, за что судья должен был вынести данному игроку предупреждение, а не удалять его с поля», — говорится в заявлении.

Источник: https://rfs.ru/news/215750

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