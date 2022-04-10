Футболист «Арсенала» Кангва назвал д****** арбитра Безбородова и обвинил его в подсуживании «Спартаку»

Кангва заявил, что Безбородов судил в пользу «Спартака» и назвал его сумасшедшим

Полузащитник «Арсенала» Кингси Кангва после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:3) в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что недоволен действиями главного арбитра встречи Владислава Безбородова.

23-летний Кангва был удален с поля за вторую желтую карточку на 86-й минуте встречи. Он разыграл мяч со штрафного не по свистку, как просил арбитр.

— Что с твоей красной карточкой?

— Ты сам видел, рефери — дерьмо. Разве ты не видел это?

— Дерьмо?

— Да.

— Почему?

— А ты не видел?

— Я не знаю.

— Ты не видел, что он все отдавал «Спартаку»?

— Но твоя ситуация со второй желтой. Что это было?

— Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне дает вторую желтую. За что?

— Ты думаешь судья был на стороне «Спартака»?

— Конечно.

— Почему?

— Он сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака», — сказал Кангва в интервью «СЭ».