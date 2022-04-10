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Сегодня, 19:11

Футболист «Арсенала» Кангва назвал д****** арбитра Безбородова и обвинил его в подсуживании «Спартаку»

Кангва заявил, что Безбородов судил в пользу «Спартака» и назвал его сумасшедшим
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Арсенала» Кингси Кангва после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:3) в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что недоволен действиями главного арбитра встречи Владислава Безбородова.

23-летний Кангва был удален с поля за вторую желтую карточку на 86-й минуте встречи. Он разыграл мяч со штрафного не по свистку, как просил арбитр.

— Что с твоей красной карточкой?

— Ты сам видел, рефери — дерьмо. Разве ты не видел это?

— Дерьмо?

— Да.

— Почему?

— А ты не видел?

— Я не знаю.

— Ты не видел, что он все отдавал «Спартаку»?

— Но твоя ситуация со второй желтой. Что это было?

— Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне дает вторую желтую. За что?

— Ты думаешь судья был на стороне «Спартака»?

— Конечно.

— Почему?

— Он сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака», — сказал Кангва в интервью «СЭ».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Арсенал Т
Голы
Зобнин, 53 (1:0), Николсон, 57 (2:0), Николсон, 75 (3:0)
Спартак
Максименко Жиго (Литвинов, 64) Джикия Чернов Мозес Мартинс Игнатов (Пруцев, 83) Хлусевич Зобнин (Денисов, 90) Соболев Николсон (Шитов, 90)
Арсенал Т
Левашов Сокол Радакович (Хабибов, 68) Смольников Степанов Гулиев Ткачев (Марков, 68) Кангва Костадинов Кайнов Деспотович (Панченко, 80)
Предупреждения
Жиго 62’  -  Кангва 28’, Радакович 44’
Удаления
Кангва 86’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Россия) Хатуев (Россия) Петросян (Россия)
ВАР
Жабченко (Россия) Курочкина (Россия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Ливерпуль 1
Перерыв

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Арсенал Т 0
Матч завершен

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
18
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 0 : 1
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 1 : 2
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 3 : 0
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Уфа

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Краснодар

 15 1 0
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