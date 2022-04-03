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Судьи отняли историческую победу «Урала». Как можно было не дать пенальти против ЦСКА на 100-й минуте?

ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ, пенальти забил Юсуф Языджи
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Судья Игорь Панин идет смотреть ВАР.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Яка Бийол и Алан Дзагоев беседуют с арбитром Игорем Паниным в матче ЦСКА — «Урал».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Скандал.

Больше двух месяцев игра обновленного ЦСКА казалась безупречной: в дерби команда Березуцких убрала «Спартак», дожала в концовках «Локомотив» и «Нижний Новгород», а перед паузой на матчи сборных нокаутировала «Рубин». Но самый большой урон неожиданно получила от главного аутсайдера.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Урал
Голы
Дивеев, 3 (1:0), Бийол, 7 (1:1), Бикфалви, 55 (1:2), Юсуф Языджи, 90+4 (2:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Щенников (Мухин, 46) Дивеев (Ушаков, 56) Карраскаль (Дзагоев, 71) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи Эджуке (Яковлев, 59)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов Колесниченко (Емельянов, 78) Шатов (Мишкич, 78) Магомадов Бикфалви
Предупреждения
Гбамен 66’  -  Кузьмичев 3’, Егорычев 36’
Судьи
Панин (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Данченко (Уфа)

Победы «Химок» и «Уфы» отбросили «Урал» на дно таблицы и не оставляли выбора: нужно было играть на победу с самой прогрессирующей командой РПЛ, которая последний раз уступала Екатеринбургу 13 лет назад — в Кубке России (в чемпионате «Урал» не побеждал армейцев с 1995-го).

Старт в исполнении ЦСКА вообще не давал поводов для переживания: Дивеев уже на 3-й минуте зарядил прямым ударом со штрафного (хотя рядом стоял исполнявший все стандарты Языджи) и намекнул на вторую подряд крупную победу — даже «Рубин», пропустивший шесть, продержался на две минуты дольше.

Реакция «Урала» — просто браво! И речь не только про моментальный ответ, завершившийся автоголом Бийола. Команда продолжала давить: Гаджимурадов попал в перекладину, а к перерыву Акинфеев получил пять ударов в створ — в этом году так часто его воротам не угрожала ни одна команда.

Поэтому второй гол «Урала» точно не вызвал шока. Правда, без фарта снова не обошлось: прямо перед результативной атакой Дивеев подвернул голеностоп, а Березуцкие не успели провести замену. Бикфалви забил, когда ЦСКА остался в меньшинстве. Важный момент, но ключевые события случились в самой концовке.

Дивеева заменил 19-летний Егор Ушаков, для которого это был первый матч за ЦСКА. И на 90-й минуте дебютант заработал пенальти! Игорь Панин не обратил внимания на фол Аугустыняка, но после длительного изучения повторов все же указал на точку.

Языджи пробил по центру, сделал 2:2 на 90+4-й минуте и установил рекорд турнира — до него никто не забивал в стартовых пяти матчах чемпионата России. В оставшееся время команда Березуцких планировала вырвать победу, но моментально получила атаку, которая чудом не лишила ее ничьей.

Тот же Ушаков отработал сзади и в штрафной зацепил Гогличидзе. Панина снова подозвали к монитору: просмотр ВАР растянулся на четыре минуты — и закончился ничем, хотя стык был очевиден на всех повторах.

— Я думал, пенальти поставят сто процентов. Я был в этом уверен! У меня нет слов, — сказал Гогличидзе.

Игорь Шалимов чуть увеличил обороты:

— Мы рады, что зацепили очко, но злы на решение арбитра в концовке. Нам не дали чистый пенальти!

Мощнее всех по судьям ожидаемо пальнул Григорий Иванов.

— Вы же сами все это видели — мы точно должны были бить пенальти. Какой смысл теперь подавать в ЭСК — судей накажут, что ли? Я не знаю, как решать вопрос с судейством. Не я же этими козлами руковожу. У них есть руководитель, пускай решают. Было касание, он мог сделать передачу. А мне судья говорит — было же легкое касание. Такие судьи у нас.

«Урал» можно понять. Клуб был максимально близок к первой за 27 лет победе над ЦСКА в чемпионате и мог подняться на 12-е место, но возвращается домой в зоне стыковых матчей.

Юсуф Языджи забивает гол с&nbsp;пенальти в&nbsp;ворота Ильи Помазуна.
Алексей Березуцкий
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Григорий Иванов (руководитель)
Игорь Панин
Юсуф Языджи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
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