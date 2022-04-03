Судьи отняли историческую победу «Урала». Как можно было не дать пенальти против ЦСКА на 100-й минуте?
Больше двух месяцев игра обновленного ЦСКА казалась безупречной: в дерби команда Березуцких убрала «Спартак», дожала в концовках «Локомотив» и «Нижний Новгород», а перед паузой на матчи сборных нокаутировала «Рубин». Но самый большой урон неожиданно получила от главного аутсайдера.
Победы «Химок» и «Уфы» отбросили «Урал» на дно таблицы и не оставляли выбора: нужно было играть на победу с самой прогрессирующей командой РПЛ, которая последний раз уступала Екатеринбургу 13 лет назад — в Кубке России (в чемпионате «Урал» не побеждал армейцев с 1995-го).
Старт в исполнении ЦСКА вообще не давал поводов для переживания: Дивеев уже на 3-й минуте зарядил прямым ударом со штрафного (хотя рядом стоял исполнявший все стандарты Языджи) и намекнул на вторую подряд крупную победу — даже «Рубин», пропустивший шесть, продержался на две минуты дольше.
Реакция «Урала» — просто браво! И речь не только про моментальный ответ, завершившийся автоголом Бийола. Команда продолжала давить: Гаджимурадов попал в перекладину, а к перерыву Акинфеев получил пять ударов в створ — в этом году так часто его воротам не угрожала ни одна команда.
Поэтому второй гол «Урала» точно не вызвал шока. Правда, без фарта снова не обошлось: прямо перед результативной атакой Дивеев подвернул голеностоп, а Березуцкие не успели провести замену. Бикфалви забил, когда ЦСКА остался в меньшинстве. Важный момент, но ключевые события случились в самой концовке.
Дивеева заменил 19-летний Егор Ушаков, для которого это был первый матч за ЦСКА. И на 90-й минуте дебютант заработал пенальти! Игорь Панин не обратил внимания на фол Аугустыняка, но после длительного изучения повторов все же указал на точку.
Языджи пробил по центру, сделал 2:2 на 90+4-й минуте и установил рекорд турнира — до него никто не забивал в стартовых пяти матчах чемпионата России. В оставшееся время команда Березуцких планировала вырвать победу, но моментально получила атаку, которая чудом не лишила ее ничьей.
Тот же Ушаков отработал сзади и в штрафной зацепил Гогличидзе. Панина снова подозвали к монитору: просмотр ВАР растянулся на четыре минуты — и закончился ничем, хотя стык был очевиден на всех повторах.
— Я думал, пенальти поставят сто процентов. Я был в этом уверен! У меня нет слов, — сказал Гогличидзе.
Игорь Шалимов чуть увеличил обороты:
— Мы рады, что зацепили очко, но злы на решение арбитра в концовке. Нам не дали чистый пенальти!
Мощнее всех по судьям ожидаемо пальнул Григорий Иванов.
— Вы же сами все это видели — мы точно должны были бить пенальти. Какой смысл теперь подавать в ЭСК — судей накажут, что ли? Я не знаю, как решать вопрос с судейством. Не я же этими козлами руковожу. У них есть руководитель, пускай решают. Было касание, он мог сделать передачу. А мне судья говорит — было же легкое касание. Такие судьи у нас.
«Урал» можно понять. Клуб был максимально близок к первой за 27 лет победе над ЦСКА в чемпионате и мог подняться на 12-е место, но возвращается домой в зоне стыковых матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0