Силкин: «У «Зенита» есть слабые места. Желаю «Динамо» только победы»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.15 мск.

«У «Зенита» есть слабые места, как и у любой команды. «Динамо» самим надо сыграть на своих сильных сторонах и прикрыть слабые. На лидера чемпионата должен быть боевой настрой, да на лидера вообще никогда настраивать не надо. С этим проблем не будет. Ключевым будет то, кто первым использует ошибку соперника. Исход матча угадывать не буду, но желаю «Динамо» только победы», — цитирует Силкина Legalbet.

После 25 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Вторым идет «Краснодар» (49), а тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

В игре первого круга сине-бело-голубые на своем поле уступили команде Марцела Лички со счетом 2:3.