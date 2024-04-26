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Силкин: «У «Зенита» есть слабые места. Желаю «Динамо» только победы»

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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.15 мск.

«У «Зенита» есть слабые места, как и у любой команды. «Динамо» самим надо сыграть на своих сильных сторонах и прикрыть слабые. На лидера чемпионата должен быть боевой настрой, да на лидера вообще никогда настраивать не надо. С этим проблем не будет. Ключевым будет то, кто первым использует ошибку соперника. Исход матча угадывать не буду, но желаю «Динамо» только победы», — цитирует Силкина Legalbet.

После 25 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Вторым идет «Краснодар» (49), а тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

В игре первого круга сине-бело-голубые на своем поле уступили команде Марцела Лички со счетом 2:3.

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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Кр. Советов – Краснодар
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