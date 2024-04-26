Дюков: «Мы довольны работой Карпина и заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Продление контракта? Мы довольны работой Карпина и заинтересованы в том, чтобы продолжить наше сотрудничество. Сейчас он решает турнирые задачи в РПЛ. Вернемся к этому вопросу позднее. Концепция сборной серьезным образом не может повлиять на функционал работы главного тренера», — сказал Дюков.

26 апреля РФС включил в концепцию деятельности сборной России коммерческий турнир с соперниками мирового уровня. Также на заседании исполкома отметили, что ориентиром для возвращения национальной команды к международным турнирам является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года.

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до лета 2024 года.