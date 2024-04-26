Дюков: «Объявление решений судей? Мы стараемся следовать рекомендациям ФИФА»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о том, что судьи объявляют свои решения после вмешательства ВАР.

«Есть возможности для совершенствования. Давайте дождемся окончания сезона, подведем итоги. Мы стараемся следовать рекомендациям ФИФА, у нас есть департамент судейства — это их прерогатива. Им принимать решение», — сказал Дюков.

Со второй части сезона-2023/24 на матчах РПЛ и Кубка России судьи объявляют зрителям свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Помимо России, в данном эксперименте ФИФА и IFAB принимают участие Португалия и Мексика.