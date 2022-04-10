Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:05

Карпин без шансов разбил «Локомотив». «Ростов» уже в топ-10, у Комппера второй разгром за весну

«Локомотив» проиграл «Ростову» во второй раз в нынешнем сезоне РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ростова» празднуют забитый гол в ворота «Локомотива».
Фото ФК «Ростов»
«СЭ» рецензирует первый матч «Локо» с новым тренерским штабом.

Прошлая битва «Локомотива» и «Ростова» закончилась первым поражением Марко Николича в сезоне (прямо сейчас кажется, что это было в прошлой жизни) и привело к одной из самых скандальных отставок в РПЛ. На этот раз в Черкизово сыграли на опережение — и обновили тренерский штаб еще до игры.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
4:1
Локомотив
Голы
Щетинин, 33 (1:0), Осипенко, 43 (2:0), Полоз, 61 (3:0), Комличенко, 70 (4:0), Изидор, 81 (4:1)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин (Поярков, 88) Глебов Байрамян Тугарев (Селява, 60) Лангович Щетинин (Сухомлинов, 90) Полоз Комличенко (Соу, 89)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Баринов Бека Бека (Марадишвили, 46) Жемалетдинов (Керк, 63) Тикнизян Петров (Рыбус, 42) Кухта (Бабкин, 46) Изидор
Предупреждения
Осипенко 30’  -  Изидор 30’, Живоглядов 66’, Баринов 82’
Удаления
Тикнизян 36’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Большаков (Санкт-Петербург) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Петросян (Бронницы)

За полгода в Москве Марвин Комппер, о котором вряд ли до этого слышали в России, дошел от ассистента Маркуса Гисдоля до ключевой фигуры в тренерском штабе «Локомотива» и получил полный контроль над игровыми процессами в команде. Перед выездом в Ростов немца де-факто утвердили главным тренером (де-юре им стал вернувший в штаб Заур Хапов) и позволили в одиночку принимать решения — Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина, которые точно влияли на тренировочный процесс и матч-менеджмент, отстранили от основы и пообещали найти работу в клубе (но до сих пор не нашли).

В матче с «Ростовом» мы впервые увидели самостоятельные шаги Комппера, у которого, судя по официальному сайту «Локо», вообще не осталось ассистентов.

И это моментально привело к катастрофе. «Локомотив» очень тяжело вошел в игру: с трудом отбивался в начале, не выдерживал темп и практически не проводил осмысленных атак. А единственный шанс зацепиться за интригу вычеркнул ВАР: в динамике Бобровский увидел фол на Петрове в штрафной «Ростова», но сбегал к монитору и передумал.

Возможно, сказалась 17-часовая поездка на поезде — «Локо» выехал из Москвы в пятницу и проводил предматчевую тренировку в Ростове (а из-за позднего начала игры не успел на обратный поезд и отправится в Москву только в понедельник). Но такое оправдание очень условное — «Ростов» играл в середине недели и получил даже меньше времени на восстановление.

Это не помешало Валерию Карпину за тайм разбить все наработки Комппера. «Ростов» вышел в том же составе, который в среду справился с «Крыльями», и продолжил доминирование с «Локомотивом». Гости справлялись с давлением в первые полчаса и пару раз неплохо сами выбежали в атаку, но расклеились после шедевра Щетинина. 20-летний полузащитник прошел академию «Локо» (в 16 лет даже признавался лучшим игроком Москвы), ушел в «Зенит» (откуда и был арендован «Ростовом»), а теперь забил один из самых эффектных голов весны в премьер-лиге.

В такой момент было важно сбить темп и дождаться перерыва, но «Локо» полез отыгрываться и к перерыву окончательно все испортил. Сначала Тикнизян промял шипами Глебова, получил прямую красную (третью в неполном сезоне и вторую — за последние 5 матчей) и разрыдался прямо на поле — респект Куликову, который подорвался со скамейки и всю дорогу до раздевалки успокаивал одноклубника.

А перед перерывом «Локо» устроился на 0:2. И все окончательно стало понятно.

Замены Комппера, который тут же выпустил Рыбуса, Бабкина и Марадишвили, конечно, ничего не поменяли. Во втором тайме «Ростов» продолжил избиение и спокойно завершил разгром. Команда Карпина чуть ли не в каждой атаке закидывала чужую штрафную передачами за спины защитникам, а Комличенко и Полоз легко расстреливали Худякова. Все, на что хватило «Локо», — гол Изидора с пенальти в концовке, который ни на что не повлиял.

После трех подряд побед в премьер-лиге банда Комппера выдала худший матч в сезоне РПЛ и во второй раз за весну пропустила четыре мяча.

А вот Карпин — в большом порядке. Вернулся в «Ростов», когда команда шла на 14-м месте, убрал «Крылья» с «Рубином», сломал победную серию «Локо» и за пять матчей поднялся в топ-10.

Валерий Карпин
Дмитрий Полоз
Марвин Комппер
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Максим Осипенко
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самолет с бразильскими футболистами врезался в гору. Погибла почти вся команда
Разгружал баржи на Енисее, вышибал людей из клуба. История Петра Яна, который обязан побеждать Стерлинга в третьем бою
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
Наумов: «Я не видел «Локомотив» хуже, чем сегодня. Пришли люди и все развалили»
Семин: «Ростов» выглядел сильнее, результат закономерный. Он явно превзошел «Локомотив»
Чемпионат России: турнирная таблица после 24-го тура РПЛ
Видео голов матча РПЛ «Ростов» — «Локомотив»
РПЛ: «Спартак» победил «Арсенал», «Ростов» разгромил «Локомотив» и другие результаты матчей 24-го тура
«Ростов» дома разгромил «Локомотив». Тикнизян получил прямую красную карточку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Надо было заставить игроков поверить в то, что мы делаем». Ваноли — о победе над «Арсеналом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости