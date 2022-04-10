Карпин без шансов разбил «Локомотив». «Ростов» уже в топ-10, у Комппера второй разгром за весну
Прошлая битва «Локомотива» и «Ростова» закончилась первым поражением Марко Николича в сезоне (прямо сейчас кажется, что это было в прошлой жизни) и привело к одной из самых скандальных отставок в РПЛ. На этот раз в Черкизово сыграли на опережение — и обновили тренерский штаб еще до игры.
За полгода в Москве Марвин Комппер, о котором вряд ли до этого слышали в России, дошел от ассистента Маркуса Гисдоля до ключевой фигуры в тренерском штабе «Локомотива» и получил полный контроль над игровыми процессами в команде. Перед выездом в Ростов немца де-факто утвердили главным тренером (де-юре им стал вернувший в штаб Заур Хапов) и позволили в одиночку принимать решения — Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина, которые точно влияли на тренировочный процесс и матч-менеджмент, отстранили от основы и пообещали найти работу в клубе (но до сих пор не нашли).
В матче с «Ростовом» мы впервые увидели самостоятельные шаги Комппера, у которого, судя по официальному сайту «Локо», вообще не осталось ассистентов.
И это моментально привело к катастрофе. «Локомотив» очень тяжело вошел в игру: с трудом отбивался в начале, не выдерживал темп и практически не проводил осмысленных атак. А единственный шанс зацепиться за интригу вычеркнул ВАР: в динамике Бобровский увидел фол на Петрове в штрафной «Ростова», но сбегал к монитору и передумал.
Возможно, сказалась 17-часовая поездка на поезде — «Локо» выехал из Москвы в пятницу и проводил предматчевую тренировку в Ростове (а из-за позднего начала игры не успел на обратный поезд и отправится в Москву только в понедельник). Но такое оправдание очень условное — «Ростов» играл в середине недели и получил даже меньше времени на восстановление.
Это не помешало Валерию Карпину за тайм разбить все наработки Комппера. «Ростов» вышел в том же составе, который в среду справился с «Крыльями», и продолжил доминирование с «Локомотивом». Гости справлялись с давлением в первые полчаса и пару раз неплохо сами выбежали в атаку, но расклеились после шедевра Щетинина. 20-летний полузащитник прошел академию «Локо» (в 16 лет даже признавался лучшим игроком Москвы), ушел в «Зенит» (откуда и был арендован «Ростовом»), а теперь забил один из самых эффектных голов весны в премьер-лиге.
В такой момент было важно сбить темп и дождаться перерыва, но «Локо» полез отыгрываться и к перерыву окончательно все испортил. Сначала Тикнизян промял шипами Глебова, получил прямую красную (третью в неполном сезоне и вторую — за последние 5 матчей) и разрыдался прямо на поле — респект Куликову, который подорвался со скамейки и всю дорогу до раздевалки успокаивал одноклубника.
А перед перерывом «Локо» устроился на 0:2. И все окончательно стало понятно.
Замены Комппера, который тут же выпустил Рыбуса, Бабкина и Марадишвили, конечно, ничего не поменяли. Во втором тайме «Ростов» продолжил избиение и спокойно завершил разгром. Команда Карпина чуть ли не в каждой атаке закидывала чужую штрафную передачами за спины защитникам, а Комличенко и Полоз легко расстреливали Худякова. Все, на что хватило «Локо», — гол Изидора с пенальти в концовке, который ни на что не повлиял.
После трех подряд побед в премьер-лиге банда Комппера выдала худший матч в сезоне РПЛ и во второй раз за весну пропустила четыре мяча.
А вот Карпин — в большом порядке. Вернулся в «Ростов», когда команда шла на 14-м месте, убрал «Крылья» с «Рубином», сломал победную серию «Локо» и за пять матчей поднялся в топ-10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0