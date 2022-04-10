Карпин без шансов разбил «Локомотив». «Ростов» уже в топ-10, у Комппера второй разгром за весну

«СЭ» рецензирует первый матч «Локо» с новым тренерским штабом.

Прошлая битва «Локомотива» и «Ростова» закончилась первым поражением Марко Николича в сезоне (прямо сейчас кажется, что это было в прошлой жизни) и привело к одной из самых скандальных отставок в РПЛ. На этот раз в Черкизово сыграли на опережение — и обновили тренерский штаб еще до игры.

За полгода в Москве Марвин Комппер, о котором вряд ли до этого слышали в России, дошел от ассистента Маркуса Гисдоля до ключевой фигуры в тренерском штабе «Локомотива» и получил полный контроль над игровыми процессами в команде. Перед выездом в Ростов немца де-факто утвердили главным тренером (де-юре им стал вернувший в штаб Заур Хапов) и позволили в одиночку принимать решения — Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина, которые точно влияли на тренировочный процесс и матч-менеджмент, отстранили от основы и пообещали найти работу в клубе (но до сих пор не нашли).

В матче с «Ростовом» мы впервые увидели самостоятельные шаги Комппера, у которого, судя по официальному сайту «Локо», вообще не осталось ассистентов.

И это моментально привело к катастрофе. «Локомотив» очень тяжело вошел в игру: с трудом отбивался в начале, не выдерживал темп и практически не проводил осмысленных атак. А единственный шанс зацепиться за интригу вычеркнул ВАР: в динамике Бобровский увидел фол на Петрове в штрафной «Ростова», но сбегал к монитору и передумал.

Возможно, сказалась 17-часовая поездка на поезде — «Локо» выехал из Москвы в пятницу и проводил предматчевую тренировку в Ростове (а из-за позднего начала игры не успел на обратный поезд и отправится в Москву только в понедельник). Но такое оправдание очень условное — «Ростов» играл в середине недели и получил даже меньше времени на восстановление.

Это не помешало Валерию Карпину за тайм разбить все наработки Комппера. «Ростов» вышел в том же составе, который в среду справился с «Крыльями», и продолжил доминирование с «Локомотивом». Гости справлялись с давлением в первые полчаса и пару раз неплохо сами выбежали в атаку, но расклеились после шедевра Щетинина. 20-летний полузащитник прошел академию «Локо» (в 16 лет даже признавался лучшим игроком Москвы), ушел в «Зенит» (откуда и был арендован «Ростовом»), а теперь забил один из самых эффектных голов весны в премьер-лиге.

В такой момент было важно сбить темп и дождаться перерыва, но «Локо» полез отыгрываться и к перерыву окончательно все испортил. Сначала Тикнизян промял шипами Глебова, получил прямую красную (третью в неполном сезоне и вторую — за последние 5 матчей) и разрыдался прямо на поле — респект Куликову, который подорвался со скамейки и всю дорогу до раздевалки успокаивал одноклубника.

А перед перерывом «Локо» устроился на 0:2. И все окончательно стало понятно.

Замены Комппера, который тут же выпустил Рыбуса, Бабкина и Марадишвили, конечно, ничего не поменяли. Во втором тайме «Ростов» продолжил избиение и спокойно завершил разгром. Команда Карпина чуть ли не в каждой атаке закидывала чужую штрафную передачами за спины защитникам, а Комличенко и Полоз легко расстреливали Худякова. Все, на что хватило «Локо», — гол Изидора с пенальти в концовке, который ни на что не повлиял.

После трех подряд побед в премьер-лиге банда Комппера выдала худший матч в сезоне РПЛ и во второй раз за весну пропустила четыре мяча.

А вот Карпин — в большом порядке. Вернулся в «Ростов», когда команда шла на 14-м месте, убрал «Крылья» с «Рубином», сломал победную серию «Локо» и за пять матчей поднялся в топ-10.