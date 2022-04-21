Семь футболистов из ФНЛ и четыре игрока из РПЛ вошли в символическую сборную 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
Объявлена символическая сборная 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.
В ее состав вошли 7 представителей Олимп-ФНЛ и 4 игрока из Тинькофф-РПЛ.
Матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России проходили с 19 по 20 апреля. «Динамо» обыграло «Балтику» (1:1, 5:4 — по пенальти), «Рубин» проиграл «Енисею» (1:3), «Зенит» уступил «Алании» (2:2, 5:6 — по пенальти), а «Спартак» оказался сильнее ЦСКА (1:0).
Символическая сборная 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России:
Вратарь: Ростислав Солдатенко («Алания»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Самюэль Жиго («Спартак»), Мингиян Бевеев («Енисей»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Александр Зотов («Енисей»), Денис Макаров («Динамо»), Ильнур Альшин («Балтика»).
Нападающие: Батраз Гурциев («Алания»), Андрей Окладников («Енисей»), Николай Гиоргобиани («Алания»).
Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).