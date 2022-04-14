Крайними сделали ВАР Жабченко и Сиденкова. Кого назначили судить матчи 25-го тура РПЛ?
Безбородов, Жабченко, Курочкина
На игре «Спартак» — «Арсенал» работали Владислав Безбородов (судья), Анатолий Жабченко (видеоарбитр) и Екатерина Курочкина (помощник видеоарбитра). Безбородову в следующем туре дали два назначения в роли ВАР, Курочкина будет работать в ФНЛ. Вне списков остался Жабченко.
Делаем вывод, что вину в случившемся на 9-й минуте, когда едва не возникли основания для протеста и переигровки матча, возложили на видеоарбитра, представляющего Краснодар. Получается, из-за него был нарушен протокол ВАР — после возобновления игры была проведена проверка, а судья отправился к монитору.
А рекордсмену чемпионата России (258 матчей) работать в ВАР-центре в пятницу и воскресенье. То есть Безбородову предложили провести в Москве три дня и две ночи, а субботу выделили для знакомства с достопримечательностями столицы.
В прошлом чемпионате Владислав дважды работал на играх между «Динамо» и «Ахматом» (1:0, 2:1). После матча в Грозном хозяева поля обратились в экспертно-судейскую комиссию — она затем признала правоту рефери в пяти эпизодах.
Бобровский, Сиденков
Матч «Ростов» — «Локомотив», который запомнится значительным числом ошибок, потенциально очень низкой оценкой арбитра и чересчур долгими проверками ВАР, судили Ян Бобровский (рефери) и Иван Сиденков (видеоассистент).
Исходя из того, что Бобровский будет работать на игре «Уфа» — ЦСКА, а Сиденкова в списке назначений нет, предполагаем, что крайним сделали его. Кстати, выполнявший функции АВАР Арам Петросян тоже вошел в бригаду уфимского матча — теперь в качестве первого ассистента судьи. То есть к нему у начальства претензий нет.
Бобровский, как и Безбородов, задержится в Москве: посетит ВАР-центр, а на следующий день его ждет матч ФНЛ «Спартак-2» — «Оренбург».
Пустовойтова, награда за ошибку
Ошибка в матче ФНЛ не влечет отстранение от судейства в РПЛ. Такой вывод можно сделать по назначениям Анастасии Пустовойтовой.
Как признала экспертно-судейская комиссия, она ошибочно не удалила футболиста «Краснодара-2» в игре с «Акроном». Но после этого была назначена ВАР на матч «Уфа» — «Сочи», а в воскресенье будет сидеть в ВАР-центре во время встречи «Нижний Новгород» — «Химки». Причем ей для подстраховки опять выделили опытного рефери: 10 апреля это был Сергей Иванов, 17-го числа на рабочем месте АВАР2 расположится Кирилл Левников.
Отмечу, что Левников в третий раз за пять туров будет судить встречу с участием нижегородцев. До этого они сыграли вничью с «Уфой» и победили «Ростов».
«Зенит», «Урал», Дмитров
Подмосковный город будет в третий раз представлен на матче между «Зенитом» и «Уралом». В декабре 2020-го при Игоре Панине зенитовцы дома победили, в ноябре прошлого года он зафиксировал ничью в Екатеринбурге. Как сыграют теперь — когда будет работать еще один арбитр из Дмитрова Виталий Мешков?
«Сочи», «Локомотив», Санкт-Петербург
А вот две последние игры между «Сочи» и «Локомотивом» (в Кубке и чемпионате) судили жители города на Неве. И Василий Казарцев (ему помогал ВАР Левников), и Безбородов фиксировали победы железнодорожников. Теперь Казарцева и Безбородова свели в одну бригаду. Снова выиграют красно-зеленые?
Скамейка штрафников
Напомню, что до конца сезона отстранены Артем Любимов, Игорь Панин и Алексей Сухой. 24-й и 25-й туры пропускает Павел Шадыханов. Сергей Карасев не работал в прошлом туре, а теперь полетит в Самару.
Общий список
Общий список назначений выглядит так:
«Динамо» — «Ахмат» — Сергей Иванов, Роман Усачев, Варанцо Петросян, резервный Сергей Чебан, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Андрей Веретешкин, инспектор Вячеслав Харламов.
«Уфа» — ЦСКА — Евгений Турбин, Арам Петросян, Александр Богданов, резервный Иван Абросимов, ВАР Ян Бобровский, АВАР Алексей Лунев, инспектор Геннадий Куличенков.
«Зенит» — «Урал» — Виталий Мешков, Илья Елеференко, Андрей Образко, резервный Артем Смолин, ВАР Владимир Москалев, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Сергей Французов.
«Спартак» — «Рубин» — Павел Кукуян, Владислав Назаров, Андрей Гурбанов, резервный Максим Перезва, ВАР Кирилл Левников, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Александр Колобаев.
«Арсенал» — «Ростов» — Евгений Кукуляк, Максим Ковалев, Михаил Иванов, резервный Роман Сафьян, ВАР Владимир Москалев, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Александр Гончар.
«Крылья Советов» — «Краснодар» — Сергей Карасев, Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов, резервный Кирилл Силантьев, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Юрий Баскаков.
«Сочи» — «Локомотив» — Василий Казарцев, Рашид Абусуев, Роман Милюченко, резервный Юнус Кошко, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Адлан Хатуев, инспектор Игорь Синер.
«Нижний Новгород» — «Химки» — Артем Чистяков, Валерий Данченко, Алексей Ширяев, резервный Иван Сараев, ВАР Анастасия Пустовойтова, АВАР1 Антон Кобзев, АВАР2 Кирилл Левников, инспектор Фейзудин Эрзиманов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0