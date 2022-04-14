Крайними сделали ВАР Жабченко и Сиденкова. Кого назначили судить матчи 25-го тура РПЛ?

Названы арбитры, которые с 15 по 17 апреля будут обслуживать очередные игры чемпионата России. Без работы остались еще несколько человек.

Безбородов, Жабченко, Курочкина

На игре «Спартак» — «Арсенал» работали Владислав Безбородов (судья), Анатолий Жабченко (видеоарбитр) и Екатерина Курочкина (помощник видеоарбитра). Безбородову в следующем туре дали два назначения в роли ВАР, Курочкина будет работать в ФНЛ. Вне списков остался Жабченко.

Делаем вывод, что вину в случившемся на 9-й минуте, когда едва не возникли основания для протеста и переигровки матча, возложили на видеоарбитра, представляющего Краснодар. Получается, из-за него был нарушен протокол ВАР — после возобновления игры была проведена проверка, а судья отправился к монитору.

А рекордсмену чемпионата России (258 матчей) работать в ВАР-центре в пятницу и воскресенье. То есть Безбородову предложили провести в Москве три дня и две ночи, а субботу выделили для знакомства с достопримечательностями столицы.

В прошлом чемпионате Владислав дважды работал на играх между «Динамо» и «Ахматом» (1:0, 2:1). После матча в Грозном хозяева поля обратились в экспертно-судейскую комиссию — она затем признала правоту рефери в пяти эпизодах.

Бобровский, Сиденков

Ян Бобровский. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Матч «Ростов» — «Локомотив», который запомнится значительным числом ошибок, потенциально очень низкой оценкой арбитра и чересчур долгими проверками ВАР, судили Ян Бобровский (рефери) и Иван Сиденков (видеоассистент).

Исходя из того, что Бобровский будет работать на игре «Уфа» — ЦСКА, а Сиденкова в списке назначений нет, предполагаем, что крайним сделали его. Кстати, выполнявший функции АВАР Арам Петросян тоже вошел в бригаду уфимского матча — теперь в качестве первого ассистента судьи. То есть к нему у начальства претензий нет.

Бобровский, как и Безбородов, задержится в Москве: посетит ВАР-центр, а на следующий день его ждет матч ФНЛ «Спартак-2» — «Оренбург».

Пустовойтова, награда за ошибку

Ошибка в матче ФНЛ не влечет отстранение от судейства в РПЛ. Такой вывод можно сделать по назначениям Анастасии Пустовойтовой.

Как признала экспертно-судейская комиссия, она ошибочно не удалила футболиста «Краснодара-2» в игре с «Акроном». Но после этого была назначена ВАР на матч «Уфа» — «Сочи», а в воскресенье будет сидеть в ВАР-центре во время встречи «Нижний Новгород» — «Химки». Причем ей для подстраховки опять выделили опытного рефери: 10 апреля это был Сергей Иванов, 17-го числа на рабочем месте АВАР2 расположится Кирилл Левников.

Отмечу, что Левников в третий раз за пять туров будет судить встречу с участием нижегородцев. До этого они сыграли вничью с «Уфой» и победили «Ростов».

«Зенит», «Урал», Дмитров

Подмосковный город будет в третий раз представлен на матче между «Зенитом» и «Уралом». В декабре 2020-го при Игоре Панине зенитовцы дома победили, в ноябре прошлого года он зафиксировал ничью в Екатеринбурге. Как сыграют теперь — когда будет работать еще один арбитр из Дмитрова Виталий Мешков?

«Сочи», «Локомотив», Санкт-Петербург

А вот две последние игры между «Сочи» и «Локомотивом» (в Кубке и чемпионате) судили жители города на Неве. И Василий Казарцев (ему помогал ВАР Левников), и Безбородов фиксировали победы железнодорожников. Теперь Казарцева и Безбородова свели в одну бригаду. Снова выиграют красно-зеленые?

Скамейка штрафников

Напомню, что до конца сезона отстранены Артем Любимов, Игорь Панин и Алексей Сухой. 24-й и 25-й туры пропускает Павел Шадыханов. Сергей Карасев не работал в прошлом туре, а теперь полетит в Самару.

Общий список

Общий список назначений выглядит так:

«Динамо» — «Ахмат» — Сергей Иванов, Роман Усачев, Варанцо Петросян, резервный Сергей Чебан, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Андрей Веретешкин, инспектор Вячеслав Харламов.

«Уфа» — ЦСКА — Евгений Турбин, Арам Петросян, Александр Богданов, резервный Иван Абросимов, ВАР Ян Бобровский, АВАР Алексей Лунев, инспектор Геннадий Куличенков.

«Зенит» — «Урал» — Виталий Мешков, Илья Елеференко, Андрей Образко, резервный Артем Смолин, ВАР Владимир Москалев, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Сергей Французов.

«Спартак» — «Рубин» — Павел Кукуян, Владислав Назаров, Андрей Гурбанов, резервный Максим Перезва, ВАР Кирилл Левников, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Александр Колобаев.

«Арсенал» — «Ростов» — Евгений Кукуляк, Максим Ковалев, Михаил Иванов, резервный Роман Сафьян, ВАР Владимир Москалев, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Александр Гончар.

«Крылья Советов» — «Краснодар» — Сергей Карасев, Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов, резервный Кирилл Силантьев, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Юрий Баскаков.

«Сочи» — «Локомотив» — Василий Казарцев, Рашид Абусуев, Роман Милюченко, резервный Юнус Кошко, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Адлан Хатуев, инспектор Игорь Синер.

«Нижний Новгород» — «Химки» — Артем Чистяков, Валерий Данченко, Алексей Ширяев, резервный Иван Сараев, ВАР Анастасия Пустовойтова, АВАР1 Антон Кобзев, АВАР2 Кирилл Левников, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак