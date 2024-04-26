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Давыдов о Слишковиче: «Дал бы ему доработать в «Спартаке» до конца текущего сезона»

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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал игру красно-белых под руководством Владимира Слишковича.

14 апреля боснийский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского клуба после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Оставил бы Слишковича? Да, конечно, дал бы доработать до конца сезона, а там уже принимал бы решение», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Под руководством Слишковича «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, одержал победу над «Ростовом» (5:1) в игре 25-го тура РПЛ, а также поделил очки с ЦСКА (0:0) в перенесенной встрече 21-го тура.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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