«Каррера доказал: любой может привести «Спартак» к чемпионству. И у Витории бы получилось». Интервью Мелкадзе
Зимой Георгий Мелкадзе расторг контракт со «Спартаком» и бесплатно перешел «Сочи». В новом клубе форвард провел семь матчей и уже забил больше, чем за все время в «Спартаке» (чтобы превзойти эту статистику, хватило одного гола «Крыльям»). В интервью «СЭ» Мелкадзе признался, что остался бы в Москве, если бы не увольнение Руя Витории, рассказал о конфликтах с Андреем Талалаевым и оценил чувство стиля Владимира Федотова.
«У «Сочи» особые отношения с «Зенитом»? Смешно! Мы забрали четыре очка»
— В последнем туре ты впервые вышел в стартовом составе. Чувствуешь, что полностью адаптировался в «Сочи»?
— Да. Адаптация прошла хорошо. Команда меня тепло приняла, никаких проблем не возникло. Здесь очень хороший коллектив — один за всех и все за одного!
— «Сочи» проводит лучший сезон. Потенциальное отсутствие еврокубков не бьет по мотивации?
— В команде, конечно, это обсуждаем. Но наше дело — играть в футбол. Мы стараемся финишировать как можно выше. А будут еврокубки или нет, решать не нам.
— Что помогает сохранять мотивацию лично тебе?
— А почему она должна пропасть? Еще не точно, что не будет еврокубков. Не вижу смысла унывать. Есть внутренний чемпионат, в котором можно прогрессировать. Наша цель — быть в тройке. Лично я буду доволен таким результатом.
— А личные цели есть?
— Пять голов за сезон. Один я забил, осталось еще четыре.
— У тебя есть пример идеального российского форварда?
— В РПЛ нет нападающих, которыми бы я восхищался. В мире нравятся Левандовски и Суарес. Стараюсь играть так же. Но не всегда получается.
— Твое первое впечатление от Владимира Федотова: в чем его особенность?
— Он очень сильный тренер в плане психологии и тактики. Всегда говорит: «Матчи выигрывают футболисты, а тренеры только направляют». Из особенностей — чувство стиля. Федотов здорово одевается. Причем я не про бренды, а именно про подбор одежды — пиджак, рубашка. Смотрится солидно!
— Ты работал со многими тренерами — на каком месте в личном топе Федотов?
— На первом!
— Недавно «Сочи» отобрал очки у «Зенита». Этот матч был для тебя принципиальным, учитывая спартаковское прошлое?
— В любой команде матч против «Зенита» принципиальный. Это чемпион нашей страны! Но в «Спартаке», конечно, принципиальность таких матчей ощущается больше.
— Разговоры про «особые» отношения «Сочи» и «Зенита» имеют под собой основание?
— Это даже смешно обсуждать! Мы их обыграли на выезде, дома сыграли вничью. Получается, что забрали четыре очка. Если бы были какие-то «особые» отношения, то разве такое случилось бы?
— Все равно есть те, кто считает иначе.
— Такие люди всегда будут. На них не стоит обращать внимание.
«Не хочу обсуждать Талалаева. Федотов как тренер сильнее»
— В прошлом сезоне ты был в аренде в «Ахмате». Что больше всего запомнилось в Грозном?
— Даже не знаю... Лезгинка во время забитых голов, ха-ха!
— Как работалось с Талалаевым?
— Не хочу его обсуждать.
— Почему?
— Просто не хочу.
— Он говорил, что ты способен играть на самом высоком европейском уровне.
— Да, да. Он еще говорил, что если нападающий не забивает пять моментов, то ему стоит задуматься... Это он про меня говорил. У нас было недопонимание. Но не только из-за этих слов, там совокупность факторов. Все, что было между мной и им, останется между мной и им.
— С Федотовым тебе комфортнее, чем с Талалаевым?
— Сто процентов! На мой взгляд, он сильнее как тренер.
— Ты уже забил за «Сочи», до этого отличался за «Ахмат». В «Спартаке» у тебя ноль голов за главную команду.
— В «Сочи» и такого давления нет... А в «Спартаке» я очень рано дебютировал, был совсем молодой. Вышел из этого возраста только в арендах. Когда вернулся, получил травму. Вот и зимой мне сказали, что я не нужен. Теперь я в «Сочи».
— А кто конкретно сказал?
— Да в общем сказали.
— Если бы Виторию не уволили, ты бы остался в команде?
— Думаю, да.
— То есть тебе объявили, что ты не нужен, когда пришел Ваноли?
— Да. Но обиды у меня нет. Обидно было, когда меня в аренду второй раз отдали.
— У тебя оставалось полгода по контракту. Почему не попробовал доиграть до конца?
— Мне сказали: либо «Спартак-2», либо уходи. Выдвинули такие условия. Я согласился, начал искать клуб и оказался в «Сочи». Поэтому спрашивать, почему мне не дали поработать с Ваноли, надо не у меня.
«Сел в центре поля и думаю: «Два раза обыграли «Наполи», а из группы не выйдем из-за одного пенальти»
— Твой предпоследний матч за «Спартак» — против «Легии» в Варшаве, где вы заняли первое место в группе. Как это было?
— Ведем 1:0 — я выхожу на замену и понимаю, что вообще не готов физически. Просто ноль! Разбегался, раздышался... Нам ставят пенальти, и я просто сажусь на середине поля и думаю: «Блин, два раза обыграли «Наполи», такая тяжелая группа — и из-за одного пенальти не выйти в еврокубки»... Дальше вы знаете.
— Что значит «не готов физически»? Почему тогда тренер тебя выпустил?
— Я очень быстро задохнулся, забились мышцы. У меня два месяца был полный простой. Потом чуть-чуть начал тренироваться и только перед игрой с «Легией» вернулся в общую группу.
— После финального свистка сразу осознал, что произошло?
— Поначалу нет. Только потом я понял, что мы впервые за 26 лет вышли из группы с первого места! Очень приятно, что это сделали именно мы. Вписали свои имена в историю.
— Какие впечатления остались от работы с Виторией?
— Очень хорошие и приятные. Руй тоже вписал свое имя в историю «Спартака». Понятно, что в чемпионате дела шли не лучшим образом. Зато в еврокубках мы проявили себя очень хорошо.
— У тебя есть объяснение, почему так получилось?
— Если честно, то нет. Я бы понимал, если было бы наоборот. Это хотя бы логично. А так...
— Что говорил Руй на командном ужине после последнего матча? Вы понимали, что его уберут?
— Тогда все были в неведении. На тот момент это вообще не был прощальный ужин. Во всяком случае, мы не прощались. Никаких речей тоже никто не говорил — просто поужинали перед отпуском. Все как обычно.
— Твое мнение: если бы Витории дали время, он мог бы добиться хорошего результата со «Спартаком»?
— Думаю, что да.
— Даже стать чемпионом?
— Почему нет? Любой человек потенциально способен привести «Спартак» к чемпионству. Каррера это доказал. Считаю, и Руй был на это способен.
— Писали, что летние сборы при Витории были одни из самых легких в «Спартаке».
— Мне так не показалось. Сборы были достаточно тяжелые. Просто было много игровых упражнений. Наверное, если сравнивать с упражнениями без мяча, то игровые даются легче, чем бег. Самые легкие сборы были сейчас, в «Сочи». Я травму получил и почти все сборы пропустил.
— Допускаешь, что когда-то вернешься в «Спартак»?
— Я бы с радостью, конечно. Не исключаю этого. Всегда буду уважать эту команду, болеть за нее и переживать за болельщиков. Если на улице спросят: «Спартак» — чемпион?" - я отвечу: «Сто процентов».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0