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«Каррера доказал: любой может привести «Спартак» к чемпионству. И у Витории бы получилось». Интервью Мелкадзе

Георгий Мелкадзе рассказал, при каких условиях остался бы в «Спартаке»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера и Руй Витория.
Фото «СЭ»
Георгий Мелкадзе.
Фото ФК «Сочи»
Георгий Мелкадзе.
Фото ФК «Сочи»
Руй Витория.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с нападающим «Сочи».

Зимой Георгий Мелкадзе расторг контракт со «Спартаком» и бесплатно перешел «Сочи». В новом клубе форвард провел семь матчей и уже забил больше, чем за все время в «Спартаке» (чтобы превзойти эту статистику, хватило одного гола «Крыльям»). В интервью «СЭ» Мелкадзе признался, что остался бы в Москве, если бы не увольнение Руя Витории, рассказал о конфликтах с Андреем Талалаевым и оценил чувство стиля Владимира Федотова.

Георгий Мелкадзе, Александр Ташаев, Александр Ломовицкий. Из аренды в основу «Спартака»?

«У «Сочи» особые отношения с «Зенитом»? Смешно! Мы забрали четыре очка»

— В последнем туре ты впервые вышел в стартовом составе. Чувствуешь, что полностью адаптировался в «Сочи»?

— Да. Адаптация прошла хорошо. Команда меня тепло приняла, никаких проблем не возникло. Здесь очень хороший коллектив — один за всех и все за одного!

— «Сочи» проводит лучший сезон. Потенциальное отсутствие еврокубков не бьет по мотивации?

— В команде, конечно, это обсуждаем. Но наше дело — играть в футбол. Мы стараемся финишировать как можно выше. А будут еврокубки или нет, решать не нам.

— Что помогает сохранять мотивацию лично тебе?

— А почему она должна пропасть? Еще не точно, что не будет еврокубков. Не вижу смысла унывать. Есть внутренний чемпионат, в котором можно прогрессировать. Наша цель — быть в тройке. Лично я буду доволен таким результатом.

— А личные цели есть?

— Пять голов за сезон. Один я забил, осталось еще четыре.

— У тебя есть пример идеального российского форварда?

— В РПЛ нет нападающих, которыми бы я восхищался. В мире нравятся Левандовски и Суарес. Стараюсь играть так же. Но не всегда получается.

Георгий Мелкадзе. Фото ФК "Сочи"
Георгий Мелкадзе.
ФК «Сочи»

— Твое первое впечатление от Владимира Федотова: в чем его особенность?

— Он очень сильный тренер в плане психологии и тактики. Всегда говорит: «Матчи выигрывают футболисты, а тренеры только направляют». Из особенностей — чувство стиля. Федотов здорово одевается. Причем я не про бренды, а именно про подбор одежды — пиджак, рубашка. Смотрится солидно!

— Ты работал со многими тренерами — на каком месте в личном топе Федотов?

— На первом!

— Недавно «Сочи» отобрал очки у «Зенита». Этот матч был для тебя принципиальным, учитывая спартаковское прошлое?

— В любой команде матч против «Зенита» принципиальный. Это чемпион нашей страны! Но в «Спартаке», конечно, принципиальность таких матчей ощущается больше.

— Разговоры про «особые» отношения «Сочи» и «Зенита» имеют под собой основание?

— Это даже смешно обсуждать! Мы их обыграли на выезде, дома сыграли вничью. Получается, что забрали четыре очка. Если бы были какие-то «особые» отношения, то разве такое случилось бы?

— Все равно есть те, кто считает иначе.

— Такие люди всегда будут. На них не стоит обращать внимание.

Георгий Мелкадзе. Мелкадзе — звезда в «Тамбове». Нужен ли он «Спартаку»?

«Не хочу обсуждать Талалаева. Федотов как тренер сильнее»

— В прошлом сезоне ты был в аренде в «Ахмате». Что больше всего запомнилось в Грозном?

— Даже не знаю... Лезгинка во время забитых голов, ха-ха!

— Как работалось с Талалаевым?

— Не хочу его обсуждать.

— Почему?

— Просто не хочу.

— Он говорил, что ты способен играть на самом высоком европейском уровне.

— Да, да. Он еще говорил, что если нападающий не забивает пять моментов, то ему стоит задуматься... Это он про меня говорил. У нас было недопонимание. Но не только из-за этих слов, там совокупность факторов. Все, что было между мной и им, останется между мной и им.

Георгий Мелкадзе. Фото ФК "Сочи"
Георгий Мелкадзе.
ФК «Сочи»

— С Федотовым тебе комфортнее, чем с Талалаевым?

— Сто процентов! На мой взгляд, он сильнее как тренер.

— Ты уже забил за «Сочи», до этого отличался за «Ахмат». В «Спартаке» у тебя ноль голов за главную команду.

— В «Сочи» и такого давления нет... А в «Спартаке» я очень рано дебютировал, был совсем молодой. Вышел из этого возраста только в арендах. Когда вернулся, получил травму. Вот и зимой мне сказали, что я не нужен. Теперь я в «Сочи».

— А кто конкретно сказал?

— Да в общем сказали.

— Если бы Виторию не уволили, ты бы остался в команде?

— Думаю, да.

— То есть тебе объявили, что ты не нужен, когда пришел Ваноли?

— Да. Но обиды у меня нет. Обидно было, когда меня в аренду второй раз отдали.

— У тебя оставалось полгода по контракту. Почему не попробовал доиграть до конца?

— Мне сказали: либо «Спартак-2», либо уходи. Выдвинули такие условия. Я согласился, начал искать клуб и оказался в «Сочи». Поэтому спрашивать, почему мне не дали поработать с Ваноли, надо не у меня.

Андрей Талалаев. «Мелкадзе может играть на самом высоком европейском уровне». Вторая часть интервью Талалаева Рабинеру

«Сел в центре поля и думаю: «Два раза обыграли «Наполи», а из группы не выйдем из-за одного пенальти»

— Твой предпоследний матч за «Спартак» — против «Легии» в Варшаве, где вы заняли первое место в группе. Как это было?

— Ведем 1:0 — я выхожу на замену и понимаю, что вообще не готов физически. Просто ноль! Разбегался, раздышался... Нам ставят пенальти, и я просто сажусь на середине поля и думаю: «Блин, два раза обыграли «Наполи», такая тяжелая группа — и из-за одного пенальти не выйти в еврокубки»... Дальше вы знаете.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

— Что значит «не готов физически»? Почему тогда тренер тебя выпустил?

— Я очень быстро задохнулся, забились мышцы. У меня два месяца был полный простой. Потом чуть-чуть начал тренироваться и только перед игрой с «Легией» вернулся в общую группу.

— После финального свистка сразу осознал, что произошло?

— Поначалу нет. Только потом я понял, что мы впервые за 26 лет вышли из группы с первого места! Очень приятно, что это сделали именно мы. Вписали свои имена в историю.

Руй Витория. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Руй Витория.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Какие впечатления остались от работы с Виторией?

— Очень хорошие и приятные. Руй тоже вписал свое имя в историю «Спартака». Понятно, что в чемпионате дела шли не лучшим образом. Зато в еврокубках мы проявили себя очень хорошо.

— У тебя есть объяснение, почему так получилось?

— Если честно, то нет. Я бы понимал, если было бы наоборот. Это хотя бы логично. А так...

— Что говорил Руй на командном ужине после последнего матча? Вы понимали, что его уберут?

— Тогда все были в неведении. На тот момент это вообще не был прощальный ужин. Во всяком случае, мы не прощались. Никаких речей тоже никто не говорил — просто поужинали перед отпуском. Все как обычно.

— Твое мнение: если бы Витории дали время, он мог бы добиться хорошего результата со «Спартаком»?

— Думаю, что да.

— Даже стать чемпионом?

— Почему нет? Любой человек потенциально способен привести «Спартак» к чемпионству. Каррера это доказал. Считаю, и Руй был на это способен.

— Писали, что летние сборы при Витории были одни из самых легких в «Спартаке».

— Мне так не показалось. Сборы были достаточно тяжелые. Просто было много игровых упражнений. Наверное, если сравнивать с упражнениями без мяча, то игровые даются легче, чем бег. Самые легкие сборы были сейчас, в «Сочи». Я травму получил и почти все сборы пропустил.

— Допускаешь, что когда-то вернешься в «Спартак»?

— Я бы с радостью, конечно. Не исключаю этого. Всегда буду уважать эту команду, болеть за нее и переживать за болельщиков. Если на улице спросят: «Спартак» — чемпион?" - я отвечу: «Сто процентов».

Георгий Мелкадзе
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Массимо Каррера
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
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