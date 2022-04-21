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ЦСКА — «Спартак»: дерби без ответов на вопросы. Колонка Казакова

Илья Казаков высказался о победе «Спартака» над ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России
Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
20 апреля. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 0:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Семак с футболистами «Зенита» после матча с «Аланией».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о кубковых четвертьфиналах и их возможном влиянии на результаты ближайшего тура РПЛ.

Мнение

Самый простой ответ порой самый убедительный.

Спрашиваешь у спартаковцев — за счет чего удалось выиграть кубковое дерби? И получаешь ответ — за счет настроя. Не настолько плох «Спартак» и не настолько хорош ЦСКА, чтобы красно-белые уступили принципиальному сопернику все три матча в одном сезоне.

Странно говорить, что армейцы настроились хуже. Настрой — вещь эфемерная, измерить его нереально. Он либо есть, либо нет. У Акинфеева, например, в среду был запредельный. Как и у Фернандеса. Как и у Гбамена, возможно.

20&nbsp;апреля. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 0:1. Арбитр назначает пенальти в&nbsp;ворота армейцев. «Спартак» вышел на первый тайм наэлектризованным, а ЦСКА — как секция мягких игрушек

Но «Спартак» оказался лучше. А почему — это самый сложный вопрос, даже если поговорить с участниками встречи на «ВЭБ Арене». Однозначно никто ответить не смог.

Как и никто в «Спартаке» не может пока дать ответ: почему, имея столько моментов в двух последних играх, команда забила всего по голу? Да, Акинфеев провел суперматч, но за «Рубин» на поле он не выходил. Тренеры и футболисты красно-белых тоже пытаются разгадать этот ребус, но пока безуспешно.

Точно так же ищут ответ в ЦСКА — что случилось с командой после «Рубина»? Функционально коллектив в порядке — что в концовке первого тайма дерби, что во втором красно-синие бежали убедительнее, даже оставшись в меньшинстве. В «Спартаке» интенсивностью и пробегом, скажем так, удовлетворены — считая, что находятся в той же форме, что и после зимних сборов. Но ЦСКА в этом смысле точно оказался не хуже. Однако потерпел поражение — и дело не только в штангах, которые обстучали хозяева. Что-то разладилось, но что?

Возможно, дело в глубине состава и поиске оптимального сочетания в конкретном матче — с одной-двумя заменами. Возможно, мы переоценили ЦСКА, как сейчас недооцениваем. Но ответа, почему все пока идет не так, нет. Даст ли его воскресная встреча с «Динамо»? Тоже не исключено.

20&nbsp;апреля. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 0:1. Марио Фернандес и&nbsp;Шамар Николсон. «Мне нравится тренер Ваноли. К Николсону есть вопросы, а Гбамена я бы не удалял». Панов — о дерби

Силу бело-голубых и их нынешнее состояние также оценить нелегко. С одной стороны, в последних играх — только победы. С другой — много критики качества футбола и лояльного судейства. Перед матчем с «Ахматом» даже появился наброс о финансовых сложностях, который динамовскому руководству пришлось спешно опровергать. Но на этом фоне клуб решает свои задачи, пусть и без прежнего блеска. Встреча с «Балтикой» в этом смысле стала продолжением предыдущих — когда не столь именитый соперник большую часть времени выглядел не хуже, но в итоге уступил.

У «Динамо» начинается интересный отрезок сезона — когда вырастает реальность победы и в чемпионате, и в Кубке. Давление усиливается — любопытно посмотреть, как проявит себя команда в ситуации, когда надо брать хотя бы один титул. Правда, говорят, что Сандро Шварц перевез в Подмосковье свою семью — в этом видят надежду на то, что тренер останется и в следующем чемпионате. Если это действительно так, атмосфера в коллективе должна быть даже более спокойной, чем представляется стороннему зрителю.

Сергей Семак с футболистами "Зенита" после матча с "Аланией". Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак с футболистами «Зенита» после матча с «Аланией».
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

«Зенит», хотя и простился с Кубком после поражения в серии пенальти от представителя ФНЛ, в этом смысле более защищен. Контракт с Сергеем Семаком еще не продлен, но никто не сомневается, что это произойдет. Более того, вопреки слухам никто из тренерского штаба летом не уйдет. Главный кадровый вопрос на берегах Невы — удастся ли договориться о продлении соглашения с Оздоевым. А если нет, то кто заменит одного из основных полузащитников.

Петербуржцы должны были побеждать «Аланию», но потеряли концовку встречи, а вместе с ней и полуфинал. Отсутствие Клаудиньо оказалось значительным фактором — претендент на звание лучшего игрока-2021/22 может из-за травмы не выйти на поле в понедельник и в Краснодаре, где «Зенит» обязан брать три очка.

&laquo;Алания&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2, по&nbsp;пенальти 6:5. Мощнейшая «Алания»! Спаслась на последней минуте и по пенальти выбила «Зенит»

Тяжело предсказать, кому из участников четвертьфиналов Кубка в этом туре придется сложнее: у «Спартака» логистически — и не только — сложный выезд в Ростов, у ЦСКА — клинч с «Динамо».

Развязка все ближе. А оценить готовность соперников на финише только по результатам последних матчей невозможно.

Но расписание тура и расклады перед ним — интереснее не придумаешь.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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