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Семак: «Постараемся сделать все для победы в матче с «Динамо»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ с «Динамо».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.15 мск.

«Сложно предположить, насколько игра будет открытой. «Динамо» умеет и обороняться, и атаковать. Наша команда обладает такими же качествами. Будем надеяться, что матч будет результативным и зрелищным, постараемся сделать все для победы», — приводит слова Семака клубная пресс-служба петербуржцев.

 
Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). Поражение от «Динамо» лишит «Зенит» первой строчки. В этом сезоне баланс встреч с бело-голубыми — не в пользу петербуржцев

После 25 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Вторым идет «Краснодар» (49), а тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

В игре первого круга сине-бело-голубые на своем поле уступили команде Марцела Лички со счетом 2:3.

 

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
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 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
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 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
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