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У «Спартака» первая крупная победа в чемпионате. Но не нужно забывать, с кем он играл

Игорь Рабинер рассказывает о матчах «Спартака» с «Арсеналом» и «Ростова» с «Локомотивом»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Шамар Николсон празднует гол в ворота «Арсенала».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о матчах «Спартака» с «Арсеналом» и «Ростова» с «Локомотивом».

Медийная активность Заремы в отношении судей теперь «Спартаку» помогла

«Спартак» впервые в этом сезоне выиграл с крупным счетом. У его болельщиков радость должны вызывать не столько даже эти 3:0 с «Арсеналом», сколько эмоциональный заряд, с которым играли красно-белые. После таких игр, когда твоя любимая команда не может насытиться атаками до последней минуты, хочет забивать еще и еще, со стадиона уходишь с хорошим настроением.

И только потом вспоминаешь, с кем играли. Но делать это надо, чтобы не погружаться в лишние иллюзии.

Есть у тульского «Арсенала» в этом сезоне хобби — проигрывать с крупным счетом. Весь этот сезон он словно конкурировал с «Химками» — кто будет разгромлен чаще. Перед 24-м туром счет унижений двух этих клубов был 5:5. «Динамо» вообще дважды разнесло Тулу — 5:1 и 4:1. Четыре «сухих» мяча команда Миодрага Божовича получила от «Ростова», по три — от «Зенита» и (еще при Дмитрии Парфенове) «Рубина».

Даниил Хлусевич, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Шамар Николсон. «Спартак» никуда не вылетает. Красно-белые крупно обыграли «Арсенал»

Вот таким был багаж туляков перед «Спартаком». За пять туров после зимнего перерыва, которые предшествовали нынешнему, «Арсенал» набрал всего два очка и дважды крупно проиграл — «Динамо» и «Зениту». Планку в 40 пропущенных мячей преодолели пока только две команды — «Арсенал» с «Химками», а Тула уже приблизилась к полтиннику. Из трех команд, которые набрали по 21 очку, у «Урала» разность мячей — «минус 10», у «Уфы» — «минус 12», а у «Арсенала» — «минус 25».

Так же команда Божовича сыграла и со «Спартаком». Хотя и тут сработал закон, что в абсолютно любом матче есть эпизод, при ином окончании которого игра могла пойти по совсем иному сценарию.

С уважением отношусь к Владиславу Безбородову, одному из опытнейших наших арбитров, но считаю, что отмена гола Радаковича — ошибка. Игрок «Арсенала» в чужой штрафной на стандарте еле коснулся Жиго, а тот отлетел и рухнул, как будто его акцентированно стукнул в корпус Майк Тайсон. Либо он споткнулся, либо это вообще симуляция, и в этом случае Безбородов должен был мало того, что засчитать гол, так еще и дать желтую Самюэлю.

Но, предполагаю, сработала медийная активность Заремы Салиховой в отношении судей. Активность, целью которой было то, чтобы они почувствовали себя виноватыми перед «Спартаком» и на подсознательном уровне желали чуть-чуть исправить ситуацию. А тут еще перед тем Безбородов не дал пенальти в спорной ситуации, где, как мне кажется, даже мнения членов ЭСК разделятся. В эпизоде с Радаковичем и Жиго арбитр решил, что называется, сбалансировать ситуацию. И, полагаю, был неправ. Такие фолы, которые на судейском жаргоне именуются «легкими», свистеть нельзя.

Паоло Ваноли. «Надо было заставить игроков поверить в то, что мы делаем». Ваноли — о победе над «Арсеналом»

Два больших форварда и Игнатов под ними — новая модель «Спартака» в атаке. И она сработала!

Отмена гола Радаковича стала тем самым толчком, какого достаточно команде уровня «Арсенала», чтобы в конкретные 90 минут полететь в пропасть. Открой туляки счет — может, и смогли бы за эти 1:0 зацепиться. А так надолго их не хватило.

В эпизоде с первым спартаковским голом отлично сыграл Игнатов, получивший шанс в стартовом составе из-за небольших травм Бакаева и Промеса в снежном дерби с «Локомотивом». И к этому шансу молодой спартаковец, здорово игравший при Руе Витории, но молчавший при Паоло Ваноли, оказался готов. Играли через него немного, но всякий раз он создавал остроту — немногие в России сейчас способны на такие тонкие пасы внутри штрафной. Но если с первой классной игнатовской передачи Николсон пробил в Левашова, то вторая обернулась голом. Михаил хорошо обработал длинный пас со своей половины, убрал под себя защитника и идеально катнул под удар Зобнину. Он и дальше показывал тот же уровень, доказав, что должен получать намного больше игрового времени, чем до сих пор при Ваноли.

Автор дубля спартаковец Шамар Николсон.

Впервые итальянец попробовал связку двух больших форвардов Николсон — Соболев. И это сработало! Второй гол ямаец забил непосредственно с паса россиянина, и оба вообще четко играли свои роли — Шамар был на острие и сделал дубль, Александр уходил в глубину, цеплялся за мячи и здорово работал на команду. Могут они играть вдвоем, очень даже могут! Соболева наверняка расстроило, что он не забил, чего по такой игре более чем заслуживал, — но форвард на поле был абсолютно органичен. Два габаритных нападающих и Игнатов под ними — это новый и весьма занятный «Спартак», другая опция, вчера доказавшая эффективность.

Теперь тренерам соперников придется ломать голову, какой вариант использует Ваноли — такой или, например, тройку нападающих Бакаев — Николсон — Промес. Следующий тур «Спартак» проведет на выезде против еще большего неудачника весны, «Рубина», и эта игра покажет, была ли тульская модель игры красно-белых однократной или это что-то более серьезное.

Если же возвращаться к судейству, то за еще одно нашумевшее решение, вторую желтую карточку Кангва уже при 3:0, я Безбородова поддержу. Да, ситуация необычная — крайне редки удаления за то, что игрок разыграл штрафной не по свистку. Но при повторе видно, что судья очень акцентированно показал топ-игроку «Арсенала» на свисток.

Не понять этого было невозможно. И, едва судья отвернулся и не успел еще дать свисток, как последовал пас. Вот чем футболист думал? Безбородов просто не позволил вытирать о себя ноги.

Футболисты &laquo;Ростова&raquo; празднуют забитый гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. Карпин без шансов разбил «Локомотив». «Ростов» уже в топ-10, у Комппера второй разгром за весну

«Локо» забыл сыграть в футбол. Карпин убрал красно-зеленых в одну калитку

Много споров вызвали и эпизоды, связанные с судейством в матче «Ростов» — «Локомотив». Как же не везет со сложностью матчей арбитру — новичку РПЛ Яну Бобровскому! С каким из ключевых решений он был безоговорочно прав — это с красной карточкой Тикнизяну в первом тайме. Игрок «Локомотива» с оттягом поставил шипами гербовую печать на лодыжке Глебова. И плачь не плачь, как это сделал Тикнизян, закрывай футболкой лицо не закрывай — голову на плечах надо иметь. Здесь он ее потерял. У Наира уже третье удаление в сезоне. Ничему, увы, парень пока не учится.

А вот с пенальти в первом тайме на Петрове Бобровский ошибся, но его подстраховал ВАР Сиденков. На повторах это видно четко, и не важно, сколько минут на решение потребовалось. Лучше дольше разбираться и поступить верно, чем поспешить и людей насмешить. А многих и разозлить.

Так или иначе, не судейство решило исход матча в Ростове. Хозяева по игре были настолько же сильнее «Локо», насколько «Спартак» — «Арсенала». Голы Щетинина, Осипенко и Полоза вышли на загляденье. 20-летний Щетинин, который еще и десятка матчей в РПЛ не провел, так исполнил с полукруга перед штрафной (даже на метр дальше) в «девятку», что народ ахнул. И сам уроженец Курска ни в перерыве, ни после матча не скрывал, что сам собою удивлен, даже шокирован. Между прочим, Щетинин играл за академию «Локомотива» и в 16 лет был признан лучшим игроком чемпионата Москвы. Но клубу не пригодился и подписал контракт с «Зенитом», которому сейчас и принадлежит.

Ян&nbsp;Бобровский. «Ростов» — «Локомотив»: судья Бобровский совершил три ключевые ошибки и правильно удалил Тикнизяна

11:2 по ударам, 7:0 — в створ. И все это в пользу «Ростова» — за один только первый тайм! О чем тут вообще можно говорить? Не о 17 же часах, которые «Локомотив» добирался в Ростов на поезде. Валерий Карпин, который с момента возвращения в «Ростов» выиграл три матча из пяти при одной ничьей и вывел команду из опасной зоны на десятое место, вчистую переиграл Марвина Комппера. Кто-то говорит, что Заура Хапова, официально назначенного главным тренером, но мы же все понимаем.

Для «Локомотива» в этот вечер были лишь две хорошие новости. Одна — продление голевой серии француза Изидора, которая теперь составляет уже пять матчей. Вторая — добросердечие запасного Куликова, который после красной карточки Тикнизяну, увидев его реакцию, подошел к другу, обнял его и проводил в подтрибунное помещение.

В футбол же «Локо» сыграть забыл. И теперь, после победы «Сочи» в Уфе, отстает от команды Владимира Федотова на пять очков и находится на шестом месте, прямо посередине между «Краснодаром» и «Крыльями Советов», выигравшими в Екатеринбурге, в двух очках под первыми и в двух — над вторыми. Едва ли красно-зеленым удастся подняться выше пятого места, да и оно под вопросом.

«Сочи», в составе которого впервые в весеннем отрезке забил Кассьерра, воспользовался неудачей ЦСКА в «Химках» и подобрался к красно-синим на дистанцию в одно очко. Эти два клуба, скорее всего, и разыграют третье-четвертое места.

«Спартаку» же нужно готовить составы сразу на два матча — 16 апреля в чемпионате с «Рубином» и 20-го на Кубок с ЦСКА. Ваноли наверняка обдумывает двухходовку — кого из игроков на какой матч запланировать в стартовый состав, чтобы он и свежесть сохранил, и качества не утратил.

Армейцы до «Спартака» в тот же день сыграют на искусственном поле в Уфе. И выезд, и синтетика — в пользу красно-белых. Результаты последнего тура, в отличие от предыдущих, — тоже.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
9
13
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

 10
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Локомотив

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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

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