У «Спартака» первая крупная победа в чемпионате. Но не нужно забывать, с кем он играл

Обозреватель «СЭ» — о матчах «Спартака» с «Арсеналом» и «Ростова» с «Локомотивом».

Медийная активность Заремы в отношении судей теперь «Спартаку» помогла

«Спартак» впервые в этом сезоне выиграл с крупным счетом. У его болельщиков радость должны вызывать не столько даже эти 3:0 с «Арсеналом», сколько эмоциональный заряд, с которым играли красно-белые. После таких игр, когда твоя любимая команда не может насытиться атаками до последней минуты, хочет забивать еще и еще, со стадиона уходишь с хорошим настроением.

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И только потом вспоминаешь, с кем играли. Но делать это надо, чтобы не погружаться в лишние иллюзии.

Есть у тульского «Арсенала» в этом сезоне хобби — проигрывать с крупным счетом. Весь этот сезон он словно конкурировал с «Химками» — кто будет разгромлен чаще. Перед 24-м туром счет унижений двух этих клубов был 5:5. «Динамо» вообще дважды разнесло Тулу — 5:1 и 4:1. Четыре «сухих» мяча команда Миодрага Божовича получила от «Ростова», по три — от «Зенита» и (еще при Дмитрии Парфенове) «Рубина».

Вот таким был багаж туляков перед «Спартаком». За пять туров после зимнего перерыва, которые предшествовали нынешнему, «Арсенал» набрал всего два очка и дважды крупно проиграл — «Динамо» и «Зениту». Планку в 40 пропущенных мячей преодолели пока только две команды — «Арсенал» с «Химками», а Тула уже приблизилась к полтиннику. Из трех команд, которые набрали по 21 очку, у «Урала» разность мячей — «минус 10», у «Уфы» — «минус 12», а у «Арсенала» — «минус 25».

Так же команда Божовича сыграла и со «Спартаком». Хотя и тут сработал закон, что в абсолютно любом матче есть эпизод, при ином окончании которого игра могла пойти по совсем иному сценарию.

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С уважением отношусь к Владиславу Безбородову, одному из опытнейших наших арбитров, но считаю, что отмена гола Радаковича — ошибка. Игрок «Арсенала» в чужой штрафной на стандарте еле коснулся Жиго, а тот отлетел и рухнул, как будто его акцентированно стукнул в корпус Майк Тайсон. Либо он споткнулся, либо это вообще симуляция, и в этом случае Безбородов должен был мало того, что засчитать гол, так еще и дать желтую Самюэлю.

Но, предполагаю, сработала медийная активность Заремы Салиховой в отношении судей. Активность, целью которой было то, чтобы они почувствовали себя виноватыми перед «Спартаком» и на подсознательном уровне желали чуть-чуть исправить ситуацию. А тут еще перед тем Безбородов не дал пенальти в спорной ситуации, где, как мне кажется, даже мнения членов ЭСК разделятся. В эпизоде с Радаковичем и Жиго арбитр решил, что называется, сбалансировать ситуацию. И, полагаю, был неправ. Такие фолы, которые на судейском жаргоне именуются «легкими», свистеть нельзя.

Два больших форварда и Игнатов под ними — новая модель «Спартака» в атаке. И она сработала!

Отмена гола Радаковича стала тем самым толчком, какого достаточно команде уровня «Арсенала», чтобы в конкретные 90 минут полететь в пропасть. Открой туляки счет — может, и смогли бы за эти 1:0 зацепиться. А так надолго их не хватило.

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В эпизоде с первым спартаковским голом отлично сыграл Игнатов, получивший шанс в стартовом составе из-за небольших травм Бакаева и Промеса в снежном дерби с «Локомотивом». И к этому шансу молодой спартаковец, здорово игравший при Руе Витории, но молчавший при Паоло Ваноли, оказался готов. Играли через него немного, но всякий раз он создавал остроту — немногие в России сейчас способны на такие тонкие пасы внутри штрафной. Но если с первой классной игнатовской передачи Николсон пробил в Левашова, то вторая обернулась голом. Михаил хорошо обработал длинный пас со своей половины, убрал под себя защитника и идеально катнул под удар Зобнину. Он и дальше показывал тот же уровень, доказав, что должен получать намного больше игрового времени, чем до сих пор при Ваноли.

Впервые итальянец попробовал связку двух больших форвардов Николсон — Соболев. И это сработало! Второй гол ямаец забил непосредственно с паса россиянина, и оба вообще четко играли свои роли — Шамар был на острие и сделал дубль, Александр уходил в глубину, цеплялся за мячи и здорово работал на команду. Могут они играть вдвоем, очень даже могут! Соболева наверняка расстроило, что он не забил, чего по такой игре более чем заслуживал, — но форвард на поле был абсолютно органичен. Два габаритных нападающих и Игнатов под ними — это новый и весьма занятный «Спартак», другая опция, вчера доказавшая эффективность.

Теперь тренерам соперников придется ломать голову, какой вариант использует Ваноли — такой или, например, тройку нападающих Бакаев — Николсон — Промес. Следующий тур «Спартак» проведет на выезде против еще большего неудачника весны, «Рубина», и эта игра покажет, была ли тульская модель игры красно-белых однократной или это что-то более серьезное.

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Если же возвращаться к судейству, то за еще одно нашумевшее решение, вторую желтую карточку Кангва уже при 3:0, я Безбородова поддержу. Да, ситуация необычная — крайне редки удаления за то, что игрок разыграл штрафной не по свистку. Но при повторе видно, что судья очень акцентированно показал топ-игроку «Арсенала» на свисток.

Не понять этого было невозможно. И, едва судья отвернулся и не успел еще дать свисток, как последовал пас. Вот чем футболист думал? Безбородов просто не позволил вытирать о себя ноги.

«Локо» забыл сыграть в футбол. Карпин убрал красно-зеленых в одну калитку

Много споров вызвали и эпизоды, связанные с судейством в матче «Ростов» — «Локомотив». Как же не везет со сложностью матчей арбитру — новичку РПЛ Яну Бобровскому! С каким из ключевых решений он был безоговорочно прав — это с красной карточкой Тикнизяну в первом тайме. Игрок «Локомотива» с оттягом поставил шипами гербовую печать на лодыжке Глебова. И плачь не плачь, как это сделал Тикнизян, закрывай футболкой лицо не закрывай — голову на плечах надо иметь. Здесь он ее потерял. У Наира уже третье удаление в сезоне. Ничему, увы, парень пока не учится.

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А вот с пенальти в первом тайме на Петрове Бобровский ошибся, но его подстраховал ВАР Сиденков. На повторах это видно четко, и не важно, сколько минут на решение потребовалось. Лучше дольше разбираться и поступить верно, чем поспешить и людей насмешить. А многих и разозлить.

Так или иначе, не судейство решило исход матча в Ростове. Хозяева по игре были настолько же сильнее «Локо», насколько «Спартак» — «Арсенала». Голы Щетинина, Осипенко и Полоза вышли на загляденье. 20-летний Щетинин, который еще и десятка матчей в РПЛ не провел, так исполнил с полукруга перед штрафной (даже на метр дальше) в «девятку», что народ ахнул. И сам уроженец Курска ни в перерыве, ни после матча не скрывал, что сам собою удивлен, даже шокирован. Между прочим, Щетинин играл за академию «Локомотива» и в 16 лет был признан лучшим игроком чемпионата Москвы. Но клубу не пригодился и подписал контракт с «Зенитом», которому сейчас и принадлежит.

11:2 по ударам, 7:0 — в створ. И все это в пользу «Ростова» — за один только первый тайм! О чем тут вообще можно говорить? Не о 17 же часах, которые «Локомотив» добирался в Ростов на поезде. Валерий Карпин, который с момента возвращения в «Ростов» выиграл три матча из пяти при одной ничьей и вывел команду из опасной зоны на десятое место, вчистую переиграл Марвина Комппера. Кто-то говорит, что Заура Хапова, официально назначенного главным тренером, но мы же все понимаем.

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Для «Локомотива» в этот вечер были лишь две хорошие новости. Одна — продление голевой серии француза Изидора, которая теперь составляет уже пять матчей. Вторая — добросердечие запасного Куликова, который после красной карточки Тикнизяну, увидев его реакцию, подошел к другу, обнял его и проводил в подтрибунное помещение.

В футбол же «Локо» сыграть забыл. И теперь, после победы «Сочи» в Уфе, отстает от команды Владимира Федотова на пять очков и находится на шестом месте, прямо посередине между «Краснодаром» и «Крыльями Советов», выигравшими в Екатеринбурге, в двух очках под первыми и в двух — над вторыми. Едва ли красно-зеленым удастся подняться выше пятого места, да и оно под вопросом.

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«Сочи», в составе которого впервые в весеннем отрезке забил Кассьерра, воспользовался неудачей ЦСКА в «Химках» и подобрался к красно-синим на дистанцию в одно очко. Эти два клуба, скорее всего, и разыграют третье-четвертое места.

«Спартаку» же нужно готовить составы сразу на два матча — 16 апреля в чемпионате с «Рубином» и 20-го на Кубок с ЦСКА. Ваноли наверняка обдумывает двухходовку — кого из игроков на какой матч запланировать в стартовый состав, чтобы он и свежесть сохранил, и качества не утратил.

Армейцы до «Спартака» в тот же день сыграют на искусственном поле в Уфе. И выезд, и синтетика — в пользу красно-белых. Результаты последнего тура, в отличие от предыдущих, — тоже.