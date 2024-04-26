Деменко считает заслуженной ничью в матче между ЦСКА и «Спартаком»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (0:0).

Игра состоялась 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Отсутствие голов, конечно, меня разочаровало, но если брать матч, то игра получилась равной. Было много борьбы. Это говорит о том, что и «Спартак», и ЦСКА максимально не давали наносить удары по воротам. Мы видели, что было мало опасности. Было больше борьбы, столкновений. А опасные моменты были редкими. «Армейцы» могли забить лишь после ошибки Хлусевича. И тогда все могло поменяться. А в целом ничья получилась заслуженной. Матч был ничейным, в том числе и в плане зрелищности», — цитирует Деменко «Евро-футбол.ру».

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».