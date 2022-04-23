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Баженов оценил победу «Спартака» над ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов назвал закономерной победу красно-белых над ЦСКА (1:0) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Да, результат закономерен. «Спартак» играл неплохо, энергозатратно, цельно. У ЦСКА во втором тайме было два попадания в штангу, но, мне кажется, еще до этих моментов красно-белые полностью владели преимуществом. К сожалению, реализация подвела. Возможно, в силу недостаточного технического мастерства. Где-то повлияли фарт, качество поля или усталость, поэтому «Спартаку» не удалось использовать созданные моменты, удвоить счет и более спокойно довести игру до победы.

В целом же команда Ваноли объективно была сильнее. По всем фронтам играли неплохо — очень высоко встречали соперника, плотно оборонялись. Особенно мне понравилось, что в игре против ЦСКА стал применяться высокий прессинг, который «Спартак» показывал на сборах, но мало использовал в весенних матчах. Конечно, уровень сопротивления армейцев выше, чем у других соперников, поэтому отрадно, что против них этот прессинг проходил. Хочется, чтобы «Спартак» перенес это на другие матчи», — цитируют «Известия» Баженова.

Источник: https://iz.ru/1324869/aleksei-fomin/spartak-ischerpal-limit-neudach-i-dolzhen-nabirat-ochki

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Никита Баженов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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1
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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