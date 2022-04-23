Баженов оценил победу «Спартака» над ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов назвал закономерной победу красно-белых над ЦСКА (1:0) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Да, результат закономерен. «Спартак» играл неплохо, энергозатратно, цельно. У ЦСКА во втором тайме было два попадания в штангу, но, мне кажется, еще до этих моментов красно-белые полностью владели преимуществом. К сожалению, реализация подвела. Возможно, в силу недостаточного технического мастерства. Где-то повлияли фарт, качество поля или усталость, поэтому «Спартаку» не удалось использовать созданные моменты, удвоить счет и более спокойно довести игру до победы.

В целом же команда Ваноли объективно была сильнее. По всем фронтам играли неплохо — очень высоко встречали соперника, плотно оборонялись. Особенно мне понравилось, что в игре против ЦСКА стал применяться высокий прессинг, который «Спартак» показывал на сборах, но мало использовал в весенних матчах. Конечно, уровень сопротивления армейцев выше, чем у других соперников, поэтому отрадно, что против них этот прессинг проходил. Хочется, чтобы «Спартак» перенес это на другие матчи», — цитируют «Известия» Баженова.