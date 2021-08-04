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Семина представили игрокам «Ростова» в присутствии Карпина

15:45
Валерий Карпин и Юрий Семин.
Валерий Карпин и Юрий Семин.
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Юрий Семин 4 августа официально возглавил «Ростов». С 74-летним специалистом подписали контракт на два года.

В этот же день Семин был представлен игрокам клуба из Ростова-на-Дону в качестве нового главного тренера.

На встрече на клубной базе присуствовал уже бывший главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

Карпин был одет в футболку с эмблемой «Ростова». Семин пришел в повседневной одежде. Новый тренер обратился к игрокам с приветствием.

После расставания с донским клубом Карпин сосредоточится на работе со сборной России. Контракт с РФС был подписан 26 июля и рассчитан до конца 2021 года (и отбора чемпионата мира-2022).

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Иван Шитик все материалы автора

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