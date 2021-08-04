Семина представили игрокам «Ростова» в присутствии Карпина
15:45
Юрий Семин 4 августа официально возглавил «Ростов». С 74-летним специалистом подписали контракт на два года.
В этот же день Семин был представлен игрокам клуба из Ростова-на-Дону в качестве нового главного тренера.
На встрече на клубной базе присуствовал уже бывший главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
Карпин был одет в футболку с эмблемой «Ростова». Семин пришел в повседневной одежде. Новый тренер обратился к игрокам с приветствием.
После расставания с донским клубом Карпин сосредоточится на работе со сборной России. Контракт с РФС был подписан 26 июля и рассчитан до конца 2021 года (и отбора чемпионата мира-2022).
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