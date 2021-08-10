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У Заболотного диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра

12:16
Антон Заболотный. Фото ПФК ЦСКА
Антон Заболотный. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА на официальном сайте сообщил о степени тяжести травмы форварда Антона Заболотного после метча третьего тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).

«У Заболотного диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Точные сроки возвращения Антона в общую группу определятся после оценки эффективности стартовой терапии через несколько дней», — говорится в сообщении клуба.

На 40-й минуте матча с «Динамо» 30-летний россиянин почувствовал недомогание и покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Через две минуты главный тренер армейцев Алексей Березуцкий заменил Заболотного на полузащитника Эмиля Бохинена.

Заболотный — воспитанник ЦСКА, в июле он вернулся в клуб спустя девять лет после ухода на правах свободного агента. Форвард проводил третий матч за красно-синих в сезоне-2021/22, на его счету один гол в игре против «Уфы».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/anton-zabolotnyy-proshel-obsledovanie/

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Сергей Разин все материалы автора

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