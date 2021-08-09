Юрий Матвеев: «Пропустили быстрый гол и не могли оклематься после этого»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:2).

— Мы начали очень плохо — пропустили быстрый гол и не могли оклематься после этого. Первый тайм, к сожалению, очень слабо провели. В перерыве сделали перестановки. Во втором тайме действовали гораздо активнее, создавали моменты. Не могли мяч довести до ворот. Хороший момент был у Эрика Бикфалви, но он попал в перекладину. А потом шла такая игра, что были подходы как у нас, так и у «Сочи». Вмешался ВАР, поставили пенальти, — цитирует тренера сайт «Урала».

— Почему в двух последних матчах играет в воротах Годзюр?

— На этой неделе Помазун пропустил четыре тренировочных дня, у него болело горло. Мы не стали рисковать по состоянию его здоровья. Возможно, в следующем матче появится Илья.