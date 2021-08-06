Интервью спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского для «СЭ».

Менеджер отвечает, как прошла сделка Макарова с «Динамо», почему клуб пока не продал Кварацхелию и правда ли, что казанцы хотели подписать Крыховяка.

«Рубин» был готов к продаже полузащитника. Так вышло, что им стал Макаров »

— Олег, почему Макаров перешел именно в «Динамо»? К игроку ведь был интерес от «Локо» и «Краснодара».

— Действительно, мы вели переговоры с тремя командами. Но «Динамо» раньше всех на нас вышло и еще с зимы интересовалось Макаровым. Клуб проявлял очень большую активность. Надо было учитывать и предпочтения Дениса.

С «Краснодаром» мы тоже были близко, с «Динамо» — ближе всех. А «Локомотив» был невероятно далеко от подписания Макарова. С «Локомотивом» в ходе переговоров мы были на разных полюсах, у нас было разное видение ситуации.

— Насколько сумма в 9-10 миллионов евро отступных близка к правде?

— Не буду вдаваться в финансовые детали. Клуб доволен этим трансфером.

— Макаров — игрок сборной, лидер команды в прошлом сезоне. Со стороны есть опасения, что футболист станет большой потерей, хоть Денис и начал сезон в запасе.

— Команда — живой организм. Игроки постоянно куда-то переходят. Не вижу поводов для паники. Да, Макаров начал сезон запасным, потому что больше всех отдыхал после сборной. Плюс у него не было отпуска после сезона. Это никого не должно вводить в заблуждение. Он не выходил в старте, потому что не был до конца готов функционально.

Мы же были готовы к продаже полузащитника изначально. Так оказалось, что им стал Макаров. В клубе есть стратегия, и мы не принимаем поспешных решений. Игроки понимают, какой у нас совместный план. Это важная история. Футболисты знают свой статус и куда мы движемся.

Мы это все проговариваем. Наши игроки, особенно иностранцы, хотят перейти в более сильные лиги. Мы не видим в этом ничего плохого. Для меня, главного тренера и генерального директора нет ничего плохого в словах игрока, что он после «Рубина» хочет уехать в Англию, Италию или Германию. Это идеально и совпадает с интересами клуба. У нас есть понимание, кто точно продается, а кто — нет.

«Вопрос зарплаты Макарова не был краеугольным камнем при его переходе»

— Зарплата Макарова вырастет почти в пять раз. Вопрос оклада мог быть причиной его ухода?

— Нет, у нас с Денисом не было никаких разночтений по этому вопросу. Его зарплата в «Динамо» — это его личное дело. Чем больше Макаров будет зарабатывать, тем больше я буду за него счастлив. Он профессиональный футболист и должен зарабатывать максимально большие деньги, потому что карьера игрока очень короткая.

Но вопрос по зарплате Макарова вообще не был краеугольным камнем в этом переходе. Как говорится, от слова «совсем».

— Но вы готовы были пойти на повышение его оклада, если бы не такие предложения по нему?

— Конечно. Во-первых, ему уже повышали зарплату. Когда игроки прогрессируют и у них есть определенное развитие, то клуб обязан повышать оклад. Это касается не только Макарова, а ряда игроков «Рубина». И это норма для всех клубов РПЛ, что футболисты сначала приходят в одном статусе, потому получают другой. Но в переходе в «Динамо» зарплата Макарова вообще не играла никакой роли.

— Уход Макарова означает, что Кварацхелия останется?

— Уже много раз говорил, что ситуация с Хвичей очень сильно взбудоражена общественностью. Все ждут, что же будет. Это очень большой и дорогой трансфер. Такие переходы занимают больше времени, чем людям кажется. Есть много сопутствующих факторов.

Во-первых, клуб должен принять такое решение. Во-вторых, клубов, которые его могут подписать, гораздо меньше, чем кажется широкой общественности. Сейчас очень хороший пример с Лео Месси, который ушел из «Барселоны». Наверное, есть три клуба, куда он реально может перейти. И это должно совпасть по деньгам, соответствовать стратегии клуба, тренер должен не испугаться взять Месси. Чем больше игрок, тем сложнее совершить такой переход. Поэтому такая ситуация с Хвичей напрямую связана с тем, что все торопятся и не слышат нас. Я еще в мае говорил, что это совсем не скорый трансфер.

«Нынешний лимит — проблема для всех клубов РПЛ. Россияне не создают должной конкуренции»

— С уходом Макарова у «Рубина» есть нехватка игроков в обойме в линии атаки?

— Нет, нам хватает игроков. У нас серьезная конкуренция внутри команды. Хотя не могу не сказать, что в условиях такого лимита клубам, которые играют в еврокубках, очень тяжело. Мы занимаемся самострелом сейчас.

— Расшифруйте.

— В условиях действующего лимита мы оказываемся в страшной ситуации, когда у тебя есть восемь качественных иностранцев, ты не можешь перейти этот рубеж, а россияне не создают должной конкуренции — только ее иллюзию. Тех же россиян, которых ты хочешь подписать для создания конкуренции в команде, приобрести невозможно.

И в такой ситуации находятся все российские клубы. У кого-то в какой-то момент она чуть лучше или чуть хуже, но в целом проблема глобальная для всех клубов РПЛ.

— Какое оптимальное решение по лимиту вы видите?

— Мы проанализировали среднее количество иностранцев в разных видах лимита, которые существовали в России. Именно количество. На мой взгляд, идеальная ситуация - когда у тебя есть 12 иностранцев в заявке. Это подтверждено многолетней статистикой.

Да, это не всегда вопрос желания клубов. Поэтому даже 10 иностранцев в заявке — это уже было бы гораздо разумнее.

«Крыховяк стоит своих денег, но у «Рубина» другая стратегия»

— «Рубин» интересуется Зиньковским?

— Зиньковский, как и Ежов, интерес к которому нам тоже приписывают, входит в ту категорию игроков, которых невозможно купить на данный момент. Хотим мы или нет — это ничего не меняет.

— Защитник Тальби действительно близок к переходу в «Рубин»?

— Пока не могу ничего прокомментировать. Мы находимся по этому игроку в переговорах.

— Почему «Рубину» не удалось договориться с Крыховяком?

— Считаю, что Гжегож — это потрясающий игрок. Суперсильный футболист, но его уровень зарплаты (абсолютно заслуженный и которого он достоин) не вписывается в нашу стратегию.

Думаю, он этих денег стоит, ведь Крыховяк — отличный игрок. По мне, это фигура в чемпионате России, и не разделяю мнения, что он сдал и закончился. Это по-прежнему очень сильный футболист. Но мы в этом финансовом поле соревноваться не готовы. Может быть, даже к счастью.