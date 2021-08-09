Талалаев: «Призываю помнить, что не каждый фол — желтая карточка»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев вновь заявил, что не согласен с некоторыми решениями судейской бригады в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).
«Ребята играли неплохо. Да удаления по нашим воротам нам не нанесли ни одного удара.
Мелочи, которые в эфире не были заметны, заставили нас задуматься. Это заставило нас понять отношение судейской бригады. Мы даже убрали Конате, у которого была желтая карточка в первом тайме.
Если рассматривать каждое отдельное падение, то судья окажется более прав. Мы тоже нормальные люди. И понимаем, где есть фол на желтую. Но я призываю помнить, что не каждый фол — желтая карточка.
Я знаю Кукуяна очень давно. Это один из лучших судей. Но если мы будем молчать, то никто это доносить не будет», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».
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