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Талалаев: «Призываю помнить, что не каждый фол — желтая карточка»

21:44
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев вновь заявил, что не согласен с некоторыми решениями судейской бригады в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Ребята играли неплохо. Да удаления по нашим воротам нам не нанесли ни одного удара.

Мелочи, которые в эфире не были заметны, заставили нас задуматься. Это заставило нас понять отношение судейской бригады. Мы даже убрали Конате, у которого была желтая карточка в первом тайме.

Если рассматривать каждое отдельное падение, то судья окажется более прав. Мы тоже нормальные люди. И понимаем, где есть фол на желтую. Но я призываю помнить, что не каждый фол — желтая карточка.

Я знаю Кукуяна очень давно. Это один из лучших судей. Но если мы будем молчать, то никто это доносить не будет», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

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Иван Шитик все материалы автора

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