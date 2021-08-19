В среду, 11 августа, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. По просьбе «Краснодара» рассмотрено вмешательство ВАР в эпизоде на 13-й минуте матча третьего тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:3).

Эксперты сочли, что ВАР ошибочно вмешался в эпизод. «Решение ЭСК мотивировано тем, что протокол ВАР не содержит основания для вмешательств в отношении способов возобновления игры (за исключением 11-метровых ударов)», — говорится в сообщении.