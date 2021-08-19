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«Зенит» — «Краснодар»: ВАР ошибочно вмешался в эпизод на 13-й минуте

20:52
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В среду, 11 августа, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. По просьбе «Краснодара» рассмотрено вмешательство ВАР в эпизоде на 13-й минуте матча третьего тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:3).

Эксперты сочли, что ВАР ошибочно вмешался в эпизод. «Решение ЭСК мотивировано тем, что протокол ВАР не содержит основания для вмешательств в отношении способов возобновления игры (за исключением 11-метровых ударов)», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214146

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Евгений Петров все материалы автора

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