«Зенит» — «Краснодар»: ВАР ошибочно вмешался в эпизод на 13-й минуте
20:52
В среду, 11 августа, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. По просьбе «Краснодара» рассмотрено вмешательство ВАР в эпизоде на 13-й минуте матча третьего тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:3).
Эксперты сочли, что ВАР ошибочно вмешался в эпизод. «Решение ЭСК мотивировано тем, что протокол ВАР не содержит основания для вмешательств в отношении способов возобновления игры (за исключением 11-метровых ударов)», — говорится в сообщении.
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