Семин ставил задачу побить рекорд Бескова. У него есть на это минимум два года!

Обозреватель «СЭ» — о возвращении к тренерской работе Юрия Семина, сегодня ставшего главным тренером «Ростова».

Страшно рад, что Юрий Семин возглавил «Ростов». Думаю, что не только для меня, но и для тысяч людей, уважающих этого тренера и симпатизирующих ему, новости с юга России — настоящий праздник.

Ему надо работать, и он очень этого хотел. А время уходило. Хотя 74 — это только в паспорте, в который, к сожалению, смотрят слишком многие. Все, кто с ним общается, знают, что по духу он моложе иных 40-летних. Хорошо, что руководство «Ростова» не мыслит стереотипами.

Не мыслил ими и президент киевского «Динамо» Игорь Суркис, год назад шокировав всех назначением Мирчи Луческу, которому на тот момент уже было 75. Результат — выигранные киевлянами во главе с бывшим врагом чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, выход в групповой турнир Лиги чемпионов, чего до него не было четыре года, а затем — в 1/8 финала Лиги Европы.

Может, эта история заставила кого-то задуматься. Даже надеюсь, что заставила. Радует и то, что контракт заключен двухлетний — боссы «Ростова» тем самым показали, что тренеру доверяют. Не удивлюсь, если еще продлят.

То, что Семин за год и три месяца после непродления контракта подзабытыми уже Кикнадзе и Мещеряковым («Локо» тогда, напомню, шел на втором месте) не вышел из формы, — убежден на сто процентов. Мы общаемся, и знаю, что он за всем следит, все смотрит, читает и анализирует.

И на российской повестке не замыкается. Помню, как он поразил меня во время очередного звонка, фирменной своей хрипотцей спросив: «Про Джордана сериал смотрел? Посмотри обязательно — классная вещь!»

Когда взял у него большое интервью во время Евро-2020 между матчами сборной России с Финляндией и Данией, куча футбольного народа и простых болельщиков позвонили и написали, насколько же Семин зрит в корень. Чемпионат тогда только начался, а он успел уже углядеть восемь тенденций. Не случайно он предпочел отдыху работу экспертом «Матч ТВ» в Санкт-Петербурге.

Кстати, назначение Семина в «Ростов» — мощная мотивация и для Валерия Карпина в сборной. Потому что показывает ему: пути для зимнего отступления больше нет.

Когда Юрий Палыч в первом сезоне после возвращения в «Локомотив», в мае 2017-го, выиграл Кубок России, мы беседовали после этого трофея и в канун его 70-летия. И он сказал, что поставил перед собой цель побить рекорд его учителя Константина Бескова, выигравшего в 1995 году Кубок во главе «Динамо» в возрасте 74 с половиной лет.

Как минимум в два ближайших сезона такой шанс у Семина будет. А один, тоже бесковский, рекорд — по возрасту выигрыша чемпионатов СССР и России — он в 2017-м превзошел, причем на четыре года — 71 против 67.

Команда в Ростове, конечно, сейчас не топовая, но неплохая, хоть и начала чемпионат с двух домашних поражений. Да и время на усиление в это трансферное окно еще есть.

Семин хотел Комличенко еще в «Локомотив». Теперь поработает с ним в «Ростове». Интересно, что получится.

Уверен, что ему понравятся Калинин и Глебов, он любит таких бойцов. Припоминаю, что в «Локо» Юрий Палыч не слишком высоко ставил Тугарева (при нем, правда, и дебютировавшего в основе) и не препятствовал его отправке в Ростов — изменится ли что-то теперь, когда полузащитник чуть заматерел?

Если бы Коченков буквально вчера не подписал контракт с «Арсеналом», почти уверен, он оказался бы у Семина, с которым работал не только в «Локо», но и в «Мордовии», где был основным вратарем, а команда заняла наивысшее место в своей истории.

А Кверквелия, оплот обороны чемпионского семинского «Локомотива», вылетевший в прошлом году с «Ротором», — ведь до сих пор свободный агент? И не может ли вернуться в Ростов из ниоткуда Еременко, который Семину очень нравился? Или он уже все?

Что касается штаба, то чрезвычайно рад тому, что в нем продолжит работу Виталий Кафанов — топ-профи. Ни на секунду не сомневаюсь, что с Семиным они сработаются.

Быстрых, моментальных мыслей и вопросов, как в «Ростове» все пойдет при новом главном, возникает много. А эмоция — одна, и ее по-прежнему транслируют на каждом матче «Локомотива» его болельщики. И, не сомневаюсь, это прозвучит даже в Черкизове на матче «Локо» — «Ростов», если туда пустят болельщиков. Матч этот состоится 2 октября.

Юрий Палыч, оле-оле-оле!