Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС по просьбе «Ахмата» разобрала работу главного арбитра Павла Кукуяна в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

Согласно решению комиссии арбитр допустил две ошибки. Он ошибочно удалил вратаря «Ахмата» Гиорги Шелия и не удалил защитника «Рубина» Филипа Уремовича. В первом случае эксперты признали правильность первоначального решения арбитра и ошибочное вмешательство ВАР.

С объяснением решения ЭСК можно ознакомиться на сайте РФС.