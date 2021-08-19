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Судейство

«Рубин» — «Ахмат»: арбитр Павел Кукуян допустил две ошибки

20:46
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС по просьбе «Ахмата» разобрала работу главного арбитра Павла Кукуяна в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

Согласно решению комиссии арбитр допустил две ошибки. Он ошибочно удалил вратаря «Ахмата» Гиорги Шелия и не удалил защитника «Рубина» Филипа Уремовича. В первом случае эксперты признали правильность первоначального решения арбитра и ошибочное вмешательство ВАР.

С объяснением решения ЭСК можно ознакомиться на сайте РФС.

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Евгений Петров все материалы автора

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