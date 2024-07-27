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Руслан Безруков: «Постараюсь сглаживать углы на определенные темы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, будет ли он осторожнее шутить публично после скандальной ситуации после матча против «Зенита» (2:0) в апреле.

— Тебе кто-то говорил стать другим, впредь следить за языком?

— Да, и в шутку, и прямым текстом: «Хватит, нашутился», — цитирует Sport24 Безрукова. — Но это часть меня, не могу от этого отказаться. Как-то этот случай на меня повлиял. Все мы по чуть-чуть меняемся, но не кардинально. Постараюсь сглаживать углы на определенные темы. Думал, их можно обсуждать так же, как с друзьями. Значит, нет.

После матча с «Зенитом» (2:0) в 21-м туре РПЛ футболист в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по турнирной таблице в РПЛ.

Руслан Безруков. Безруков о своей шутке после матча с «Зенитом»: «Не ожидал, что будет такой резонанс»
Источник: Sport24
Руслан Безруков
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Радченко: «Матч против «Рубина» будет совсем другим по сравнению с играми «Зенита» против «Краснодара»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Зенит

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Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
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 1
П
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Бителло

Динамо

 2
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Маркус Вендел

Зенит

 2
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Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

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И К Ж
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Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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