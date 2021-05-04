«Оренбург» и «Аланию» не пустят в РПЛ. Лига и ее клубы абсолютно правы

Исключения добром не заканчиваются.

Начну с того, что я уважаю спортивный принцип. Кто сильнее, тот и должен идти наверх. В Северной Осетии очень любят футбол, команда из собственных воспитанников вновь заставила зрителей пойти на трибуны. Да и в Оренбурге крепкий коллектив, который заслуженно идет в лидерах ФНЛ.

Однако на этом приятные для «Оренбурга» и «Алании» слова, к сожалению, заканчиваются. Сегодня на рабочем совещании клубы РПЛ обсудили тему допуска оренбуржцев к сезону в высшем дивизионе в порядке исключения. Зачем понадобилось собираться? Потому что кандидат на прямое повышение в классе не пройдет лицензирование РФС. Лазейка одна — допустить в виде исключения.

Но члены премьер-лиги почти единым фронтом выступили против. Даже президент «Урала» Григорий Иванов, которому приписывали голосование за обход норм лицензирования, в интервью «СЭ» заявил, что это не так.

«Стыков» РПЛ и ФНЛ может не быть ???



«Оренбург» и «Алания» не пройдут лицензирование для участия в РПЛ:https://t.co/y60R1RI8LF pic.twitter.com/nxS90eLlJ5 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 4, 2021

По нашим данным, и руководство РПЛ настроено не допускать к соревнованиям тех, у кого нет соответствующей инфраструктуры. Под ударом ведь не только «Оренбург», но и «Алания», претендующая на попадание в стыковые матчи, — арена во Владикавказе не соответствует требованиям премьер-лиги.

В прошлом мы уже сталкивались с исключениями. Ничем хорошим это не заканчивалось. «Тамбов» два года водил РПЛ за нос, тряся бумажками, где были и заверения губернатора, и выделенные средства на особом счету, и уже находящиеся в пути стройматериалы. «Вот-вот отгрузим и за полтора месяца завершим модернизацию арены». Итог вы знаете.

Но и для Оренбурга информация по стадиону тоже не гром среди ясного неба. Я помню, как Сергей Прядкин в конце 2019 года рассказывал о замечательном проекте с закрытым от всех ветров спортсооружением, который ему презентовали в этом прекрасном городе. Исключение клубу тоже делалось. Однако воз с места почему-то так и не сдвинулся.

И не сдвинется, если на проблемы по-прежнему закрывать глаза.

Кто-то говорит, что регламентные нормы слишком жесткие. Мол, в Испании «Эйбару» на 7-тысячнике играть в ла лиге никто не запрещает. А вы этот стадион видели? Матчи на таком для РПЛ были бы праздником. Шикарный газон, уютные трибуны.

Футболисты «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург»

В Оренбурге же — неприглядная телекартинка, ужасная синтетика, на которой качество футбола не может быть высоким и от которого плюются игроки. Не говоря уже о микроскопических раздевалках и прочих деталях.

Вопросы в клубе могут задавать только себе — почему презентованный проект так и остался лишь на бумаге. Времени хотя бы начать работы было предостаточно.

На дворе XXI век. Российский футбол и без того не слишком выигрышно смотрится на телеэкранах, а уж со стадионами из XX века мы будем иметь еще более бледный вид перед зрителями и спонсорами.

Да и нормы регламента никто не отменял. Пора уже начать жить по правилам, а не по исключениям.