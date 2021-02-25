Премьер-лига хочет активнее участвовать в лицензировании клубов

Президент РПЛ Сергей Прядкин перед возобновлением чемпионата России объяснил, что происходит с «Тамбовом» и когда клуб получит средства, изменится ли в ближайшее время формат турнира, и ответил на вопрос о вознаграждении судей

«Лига ждет, когда «Тамбов» будет готов получить деньги»

— Есть ли у вас уверенность, что проблем с «Тамбовом» не возникнет и он доиграет сезон, что не останется долгов перед теми, кто будет играть?

— Существующая «дорожная карта» выполняется. РПЛ выделила «Тамбову» средства — выплаты по итогам сезона — раньше срока. Деньги готовы. Мы находимся на постоянной связи с руководством клуба. Они получат средства, как только будут готовы принять, а это связано с выполнением «дорожной карты». Им удалось договориться с действующими игроками и теми, кто покинул клуб, чтобы они отозвали свои заявления из палаты по разрешению споров РФС. «Тамбов» дозаявил игроков, договорился о выплатах.

Средства, которые будут направлены клубу, выделены на погашение долгов перед игроками по заработной плате. Финансы выделены только на эту цель. Ребята работали, играли и получат свои деньги. Как они будут выплачиваться — вопрос к руководству «Тамбова».

Теперь клуб должен договориться со своими контрагентами, решить проблемы с долгами по налогам. Пока никаких бумаг и сомнений, что они доиграют сезон, у нас нет. «Тамбов» провел матч на Кубок, готов к встрече с «Ротором».

— Успеет ли клуб погасить долги перед футболистами?

— Прежде всего ответственность за ситуацию несут руководители клуба. Вопросы надо задавать руководству «Тамбова», руководящим органам клуба. Клубы оказали помощь в виде заранее выплаченной суммы. Эти средства предназначены не на вознаграждение руководителям клуба, каким-то посторонним лицам, а именно на погашение задолженностей игрокам.

Знаю, что они предприняли колоссальные усилия. Знаю, что нашли двух партнеров. Мы находимся в рабочем контакте. Деньги, которые предложили клубы в виде помощи, готовы. Мы лишь ждем команду от «Тамбова», когда и куда их перевести. Они должны быть направлены на счет «Тамбова» для выплаты игрокам.

— Какие выводы сделаны? Будут ли изменены критерии лицензирования или сертификации?

— Выводы очень серьезные сделаны. Мы просим, чтобы лига принимала более активное участие в финансовых критериях при выдаче лицензий РФС. Задание президентом РФС дано, мы находимся в контакте с заместителем генерального секретаря Денисом Рогачевым. Сейчас будет работать соответствующая группа, которая выдвинет ряд предложений по реформе критериев, связанных с финансовыми гарантиями. Повторюсь, выводы сделаны, и очень серьезные, как на уровне лиги, так и на уровне РФС.

«Гарантии не должны быть от комитетов, министерств и руководителей регионов»

— Можете конкретнее рассказать, как видите этот процесс лицензирования? Как в нем участвует лига? Ла лига оказалась в похожей ситуации и взяла под свой контроль этот процесс, ситуация наладилась.

— Испания — единственная страна, у которой по закону о спорте все права принадлежат лиге. Им легко было взять под свой контроль лицензирование клубов и выдачу лицензий. Это делает лига, а не федерация — это предусматривает закон о спорте в Испании.

Конечно, РПЛ хочет участвовать в лицензировании и знать больше информации. У нас на уровне правления рассматривался вопрос о предлицензионной подготовке, чтобы лига на своем уровне рассматривала подачу документов. Это не попытка забрать право выдачи лицензий у РФС, но участвовать активно мы очень хотим.

Как мы это видим. Есть стратегия и один из критериев — финансовый. Нужно определиться с минимальной суммой, которая нужна клубам РПЛ для нормального существования и участия в лиге. Эта средняя сумма пока выводится, чтобы клубы без проблем с ней существовали. На основании этих выводов мы будем выходить на РФС. И не будем выдавать лицензии, если нет гарантий получения этой суммы.

Гарантии не должны быть от комитетов по спорту, министерств или руководителей регионов, как было. Потому что такая гарантия, особенно когда она от руководителей спортивных комитетов, не имеет никакой юридической основы. На этом вопросе мы заострили внимание. Коллеги из РФС нас в этом поддержали. Гарантия должна быть банковской или от финансовой организации, которая бы гарантировала, что в случае невыполнения обязательств был полный расчет, чтобы команда не попадала в ситуацию, при которой не может доиграть сезон.

— «Тамбову» многие клубы дали игроков. А как это происходило? Клуб сам выбирал игроков или им просто предлагали? Как в этом участвовала лига?

— Мы не участвовали: ни сотрудники лиги, ни я как президент. В этом тренер должен участвовать. Была договоренность клубов о помощи. Могу понять ряд клубов, у которых квалифицированные игроки сидели на скамейке и которые заинтересованы в том, чтобы они могли играть. По моей информации, спортивный директор «Тамбова» вел переговоры с руководителями клубов на предмет того, у кого какие есть резервы соответствующей квалификации.

Мне некорректно отвечать на этот вопрос. Видимо, игроки получат практику и, возможно, в дальнейшем вернутся в состав своих клубов.

— Какая сумма нужна клубу в РПЛ, чтобы нормально существовать в лиге?

— Пока не сформировали окончательные цифры. Провели консультацию с клубами и к единому пониманию с руководителями не пришли. Пока понимания нет, суммы достаточно разнятся. Все зависит от задач клуба, целей. Есть разница между частными и бюджетными клубами, с финансированием госкомпаниями. Но мы собираем информацию и от клубов ФНЛ. Думаю, в течение месяца подготовим предложение и выйдем с ним к РФС.

«Лига внимательно обсудит вопрос формата и структуры чемпионата»

— Была информация, что судьям могут выплачивать премии. Как это будет происходить? Как в этом участвуют клубы?

— Это конфиденциальная информация. К нам обратился Ашот Хачатурянц с письмом, чтобы клубы рассмотрели реформу вознаграждения судейского корпуса. На собрании мы это рассмотрели, и все клубы поддержали реформу вознаграждения судей. Но попросили создать рабочую группу с представителями клубов и судейского корпуса, где более детально смогут отработать механизмы. Речь о передаче прав, встрече судей, размещении, доставке на стадион и так далее. Судейский комитет считает, что это должно проходить независимо от клубов. Клубы попросили время, чтобы эта рабочая группа более детально проработала вопрос. Все находится в рабочем режиме.

— Активно обсуждается реформа Лиги чемпионов. Поделитесь своим видением?

— Да, мы активно участвуем в этом процессе и в переговорах с РФС. Было совещание генеральных секретарей ассоциаций с УЕФА. Достаточно сложная ситуация.

— Стоит ли где-то ждать увеличения посещаемости?

— Могу сказать, что да, мы ожидаем, что постепенно будет увеличено количество зрителей на матчах. Пока речь о 50 процентах от вместимости стадиона с соблюдением дистанции. Мы попросили исполком РФС внести изменения в санитарный регламент, чтобы люди могли сидеть через кресло по аналогии с хоккеем. Ранее была дистанция в полтора-два метра.

Больше всего посещаемость увеличена в Уфе — 70 процентов. В остальном в большинстве регионов речь идет о 50 процентах. По нашему мнению, эта цифра будет постепенно увеличиваться.

— Промес и Рондон вернулись в РПЛ. Это положительные переходы для лиги?

— Трудно мне комментировать. Если это качественный футболист, который принесет пользу клубу и лиге, то я отношусь положительно. Дай бог, чтобы побольше было хороших футболистов. С точки зрения профессиональной оценки — пусть это делают профессионалы.

— Можете рассказать о формате чемпионата, который много обсуждают. Будет ли сокращение, увеличение или в ближайшие годы РПЛ останется без изменений?

— Мы обсуждали много раз, было общее собрание лиги совместно с РФС. Но могу сказать одно: лига еще раз все внимательно обсудит на следующем рабочем собрании. Обсудим существующий формат, что можно сделать для улучшения зрелищности. Учитывая то, что в активную стадию вышли переговоры по реформе Лиги чемпионов, в связи с чем количество игровых дней будет увеличено до десяти в групповой стадии.

Мы вместе с РФС не панически, но с тревогой смотрим на тот календарь, который предстоит делать. Календарных дней, чтобы проводить дополнительные туры, у нас фактически нет. Но мы внимательно изучаем этот вопрос и обсудим с клубами вопрос структуры соревнования.