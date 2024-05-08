Шалимов объяснил причину поражения «Краснодара» в матче с «Ахматом»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о неожиданном поражении «Краснодара» от «Ахмата» (0:1) в 27-м туре РПЛ.

«Много разговоров о том, что у «быков» нет менталитета победителя, нет игроков, которые бы знали, как брать титул, выигрывали бы его. Что это такое? Я бы сказал так: игроки и тренер, у которых менталитет есть, знают, как выиграть, как забирать решающие матчи. Не то, что характеризуют «выиграть во что бы то ни стало» — это как раз менталитет «получится или не получится». Знание, как брать титулы, это знание секрета, как брать титулы, а не умение их вырывать и биться за них. У «Краснодара», как я вижу, нет этого знания — отсюда перевозбуждение, много споров с судьями, недовольства», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».