В «Урале» объяснили, почему проголосовали за разрешение для «Оренбурга» играть в РПЛ в порядке исключения

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клуб поддержал исключение для «Оренбурга».

«Я голосовал за то, чтобы был соблюдена норма регламента. Не надо тут больше ничего выдумывать. Есть лицензионный комитет, который выдает лицензии. Выдадут ее «Оренбургу» или нет — никому неясно. Я голосовал за спортивный принцип, а не за «Оренбург». Если команда по спортивному принципу выходит в РПЛ, то она должна пройти лицензирование. Если она его не проходит — значит, команда выступать в лиге не должна. Я голосовал только за это», — сказал Иванов «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», на прошедшем во вторник в Москве совещании РПЛ лига и клубы не поддержали исключение для «Оренбурга», который идет на 2-м месте в ФНЛ и претендует на выход в РПЛ, но чей стадион не отвечает требованиям для команд высшего дивизиона по вместимости.

«Оренбург» с 88 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ после 40 туров.

(Владимир Пушкарев)