Тюкавин признан лучшим игроком апреля в РПЛ

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим игроком апреля в чемпионате России.

Помимо 21-летнего россиянина в число номинантов вошли Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»). Тюкавин победил в двух голосованиях: среди экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и среди болельщиков (почти 38 процентов голосов).

В апреле Тюкавин провел 5 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.