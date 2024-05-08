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Сегодня, 09:00

Кирицэ объяснил, почему у него не сложились отношения с Петржелой в «Зените»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ в интервью «СЭ» рассказал, почему у него не сложились отношения с экс-тренером сине-бело-голубых Властимилом Петржелой.

— В 2003 году для «Зенита» второе место считалось успехом. Петржела повел команду в казино, чтобы отпраздновать?

— Ненавижу казино, вообще не мое, а Вьештице нравилось. Из российских ребят помню, что Быстров любил поиграть. Отметили в ресторане, а потом по городу прокатились перед болельщиками. Про Петржелу не очень хочу говорить.

— Почему?

— У нас с ним не сложились отношения. Властимил всегда меня публично критиковал, говорил: «Киря, ты дурак!» Петржела привез огромную толпу чехов, одним из них был Флахбарт. После этого я прочно сел на скамейку, без шансов. Петербургские болельщики поддерживали меня, говорили, что любят. Благодарен им до сих пор.

Однажды мы проиграли «Шиннику», и у Петржелы спросили, почему он не ставит меня в состав. Он ответил: «Кирицэ может искать себе новую команду».

— А вы разговаривали с ним на эту тему? Почему он так относился?

— Он все время говорил, что я слабый и не буду играть за «Зенит». При этом я каждый день усердно тренировался. Меня даже Владимир Боровичка (помощник Петржелы, — Прим. «СЭ») успокаивал. Один раз Аршавин в шутку сказал: «Даниэл, получи чешский паспорт и сразу понравишься Петржеле!» — сказал Кирицэ «СЭ».

Властимил Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Вместе с чешским специалистом петербургский клуб стал серебряным призером чемпионата России.

Даниэл Кирицэ. «80 процентов румын — за Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина». Интервью экс-легионера «Зенита» Кирицэ

Властимил Петржела
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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