Кирицэ объяснил, почему у него не сложились отношения с Петржелой в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ в интервью «СЭ» рассказал, почему у него не сложились отношения с экс-тренером сине-бело-голубых Властимилом Петржелой.

— В 2003 году для «Зенита» второе место считалось успехом. Петржела повел команду в казино, чтобы отпраздновать?

— Ненавижу казино, вообще не мое, а Вьештице нравилось. Из российских ребят помню, что Быстров любил поиграть. Отметили в ресторане, а потом по городу прокатились перед болельщиками. Про Петржелу не очень хочу говорить.

— Почему?

— У нас с ним не сложились отношения. Властимил всегда меня публично критиковал, говорил: «Киря, ты дурак!» Петржела привез огромную толпу чехов, одним из них был Флахбарт. После этого я прочно сел на скамейку, без шансов. Петербургские болельщики поддерживали меня, говорили, что любят. Благодарен им до сих пор.

Однажды мы проиграли «Шиннику», и у Петржелы спросили, почему он не ставит меня в состав. Он ответил: «Кирицэ может искать себе новую команду».

— А вы разговаривали с ним на эту тему? Почему он так относился?

— Он все время говорил, что я слабый и не буду играть за «Зенит». При этом я каждый день усердно тренировался. Меня даже Владимир Боровичка (помощник Петржелы, — Прим. «СЭ») успокаивал. Один раз Аршавин в шутку сказал: «Даниэл, получи чешский паспорт и сразу понравишься Петржеле!» — сказал Кирицэ «СЭ».

Властимил Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Вместе с чешским специалистом петербургский клуб стал серебряным призером чемпионата России.