ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча «Пари НН» — «Спартак»

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча 27-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Спартаком» (0:0). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Спартак» попросил рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота хозяев на 90+1-й минуте за фол полузащитника Александра Трошечкина на защитнике красно-белых Никите Чернове.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 27 матчей, «Пари НН» — 11-й.

В следующем туре красно-белые сыграют с «Краснодаром» 11 мая. «Пари НН» 12 мая встретится с «Сочи».