Экс-защитник «Зенита» Кирицэ: «Я понятия не имел, что такое снег»

Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ в интервью «СЭ» рассказал, как впервые оказался в России.

— 2002 год. Я прилетел в Петербург, меня встретил администратор «Зенита» Юрий Гусаков. Он думал, что я знаю русский и все время говорил только на нем, а я вообще ничего не понимал! Был апрель, и он сказал, что два дня назад на улице лежал снег. А я понятия не имел, что такое снег, ха-ха! Вообще ничего не знал. Потом уже выучил язык, чтобы не выглядеть глупым.

— Поделитесь секретом для ленивых легионеров: как выучить русский за три года?

— Мне помогали партнеры по команде: Радимов, Малафеев и остальные. Знаешь, какое первое русское слово я выучил?

— Матерное?

— Точно! Слово на букву «П».

— Как и почти все легионеры. Водку тоже сразу попробовали?

— Я терпеть не могу водку. Когда играл в «Шахтере», пил ее один раз и меня стошнило, жутко болела голова. С того момента я сказал себе, что водку не пью. В Россию уже на опыте прилетел! — сказал Кирицэ «СЭ».

Даниэл Кирицэ выступал за «Зенит» с 2002 по 2004 год. Он провел 66 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.