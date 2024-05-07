Радимов: «В Воронеже Алип ошибся машинально. Надо было предугадать отскок мяча»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Факелом» (1:1).

В прошедшей встрече воронежцы сравняли счет в добавленное ко второму тайму время. Главный арбитр Алексей Сухой назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых после игры рукой защитника Нуралы Алипа. Пенальти реализовал нападающий Евгений Марков.

«Забей «Зенит» раньше третий-четвертый мяч, моментов было миллион... «Факел» раскрылся, пространства много, убегали, но доводить до конца не смогли. И моментов у них не было. Но рано или поздно в концовке команда, проигрывающая 0:1, будет устраивать навал, что и получилось. И, конечно же, Алип ошибся. Он просто не рассчитал, что отскок может быть в другую сторону.

Но здесь поле сухое, трава повыше. И было видно, что мяч крутится, немного в другую сторону будет отскакивать. Надо было предугадать. Но Алип не рассчитал, и получилось, что потянулся рукой уже машинально», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).