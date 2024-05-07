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Радимов: «В Воронеже Алип ошибся машинально. Надо было предугадать отскок мяча»

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Факелом» (1:1).

В прошедшей встрече воронежцы сравняли счет в добавленное ко второму тайму время. Главный арбитр Алексей Сухой назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых после игры рукой защитника Нуралы Алипа. Пенальти реализовал нападающий Евгений Марков.

«Забей «Зенит» раньше третий-четвертый мяч, моментов было миллион... «Факел» раскрылся, пространства много, убегали, но доводить до конца не смогли. И моментов у них не было. Но рано или поздно в концовке команда, проигрывающая 0:1, будет устраивать навал, что и получилось. И, конечно же, Алип ошибся. Он просто не рассчитал, что отскок может быть в другую сторону.

 
Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо (справа) и футболист &laquo;Факела&raquo; Табо Селе. «Факел» заслужил ничью, Алип сыграл рукой. Вендел и Клаудиньо успокоились". Ташуев о спасении Воронежа

Но здесь поле сухое, трава повыше. И было видно, что мяч крутится, немного в другую сторону будет отскакивать. Надо было предугадать. Но Алип не рассчитал, и получилось, что потянулся рукой уже машинально», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Нуралы Алип
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
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