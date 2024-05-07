Радимов: «Думаю, что «Зенит» все же станет чемпионом России»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы петербургского клуба завоевать чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

В понедельник, 6 мая, сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с «Факелом» (1:1) в матче 27-го тура.

— «Зенит» в этот раз как никогда близок к тому, чтобы не стать чемпионом. Это будет болезненным ударом?

— Да ничем не будет. Более того, я думаю, что «Зенит» все же станет чемпионом. А что такого случилось? На одно очко впереди, туром меньше. И все зависит от тебя. А как играют конкуренты, мы все знаем. «Зенит» — явный фаворит чемпионата, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).