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7 мая, 23:57

Радимов: «Думаю, что «Зенит» все же станет чемпионом России»

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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы петербургского клуба завоевать чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

В понедельник, 6 мая, сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с «Факелом» (1:1) в матче 27-го тура.

— «Зенит» в этот раз как никогда близок к тому, чтобы не стать чемпионом. Это будет болезненным ударом?

— Да ничем не будет. Более того, я думаю, что «Зенит» все же станет чемпионом. А что такого случилось? На одно очко впереди, туром меньше. И все зависит от тебя. А как играют конкуренты, мы все знаем. «Зенит» — явный фаворит чемпионата, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
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Сочи – Пари НН
 - : -
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