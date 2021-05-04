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«Алания» не пройдет лицензирование для РПЛ. «Стыков» РПЛ и ФНЛ может не быть

15:30
Футболисты «Алании». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Алании». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Алания», которая занимает в ФНЛ 4-е место после 40 туров и претендует на выход в стыковые матчи за право участия в РПЛ-2021/22, по всей видимости, не пройдет лицензирование РФС для команд премьер-лиги. Сейчас стадион клуба из Владикавказа не отвечает требованиям высшего дивизиона — и это станет препятствием для ее возможного повышения в классе.

Если владикавказцы финишируют в ФНЛ четвертыми, а идущий вторым «Оренбург» не пройдет процедуру лицензирования, то, скорее всего, обмен между лигами ограничится вылетом «Тамбова» и коллектива с 15-го места и вхождением в РПЛ «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода». Стыки же вообще не состоятся.

Окончательное решение остается в юрисдикции РФС.

(Вячеслав Короткин)

После 28-го тура 13-е место занимает «Арсенал» (23 очка), 14-е — «Ротор» (21), 15-е — «Уфа» (21).

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