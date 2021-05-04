Раскрыл Азара, перехитрил Гвардьолу, громил Слуцкого и проиграл Семаку. Гарсия мог бы подойти «Спартаку»

Тема возможного назначения Руди Гарсии в «Спартак», похоже, не получит продолжения. По данным «СЭ», французский специалист не возглавит красно-белых, но такой ход мог получиться очень интересным.

От мечты стать журналистом до золотого дубля с «Лиллем»

Руди Гарсия родился в футбольной семье, которая перебралась из Испании во время гражданской войны. Отец будущего тренера — Жозе Гарсия — играл за «Седан» и «Дюнкерк», а потом стал тренером. Руди делал первые шаги в спорте под его началом, но, глядя на отца, не хотел идти по его стопам. Гарсия-младший по окончании игровой карьеры видел себя спортивным журналистом, и, кажется, у него могло получиться. По крайней мере, параллельно обучаясь на тренера, он получил неплохой опыт на телевидении, где не только выступал в роли эксперта, но и брал интервью на бровке для Canal+.

Тренерская же работа началась в штабе «Сент-Этьена», где он начинал как специалист по физподготовке. Потом стал ассистентом, а когда клуб уволил знаменитого Джона Тошака, бросился в омут в попытках спасти зеленых от вылета из лиги 1. Ситуация была безнадежной, и 10 очков в двенадцати заключительных турах исправить ее не могли. Однако это был тот самый переломный момент, который сделал Гарсию тренером. А первым успехом стал выход с «Дижоном» во второй французский дивизион.

Это была первая заявка на пропуск в высшее общество, куда Руди пригласили после работы в «Ле-Мане». Наверное, было даже что-то символичное в том, что в лиге 1 Гарсия принял «Лилль», за который отыграл лучшие пять сезонов в своей карьере. «Доги» под его началом постоянно прогрессировали, хотя некоторым этого было мало. Совет директоров в какой-то момент даже хотел уволить тренера, однако его отстоял президент клуба Мишель Сейду.

И это было попадание в «десятку», так как на третий год в «Лилле» Гарсия сделал невозможное. В сезоне-2010/11 он сначала выиграл для клуба первый за 56 лет Кубок Франции, а потом и чемпионский титул, которого болельщики «догов» ждали с 1954 года. Именно в той золотой команде по-настоящему засверкала звезда Эдена Азара, а трио форвардов, где с бельгийцем играли Жервинью и лучший снайпер чемпионата Мусса Соу, наводило ужас на соперников.

Руди Гарсия. Фото AFP

Любовь Рима и ненависть Лиона

«Руди Гарсия научил меня тому, что футбол — игра не только с мячом, но и без мяча. Именно он начал выпускать меня в основном составе «Лилля», мы начали регулярно выигрывать, а я — забивать голы. Мне посчастливилось выиграть с этой командой два титула, и я всегда буду благодарен Гарсии, которому обязан свой карьерой», — говорил потом Азар.

И это далеко не один лестный отзыв в адрес тренера от звезд мирового уровня. Например, Франческо Тотти признавался, что после назначения француза поначалу подумал, что руководство «Ромы» снова решило сыграть в русскую рулетку, а в итоге «волки» получили очень хорошего тренера. «Гарсия расположил к себе с первых дней работы в команде, — признался позднее Император. — Это новатор, у которого масса идей, и он может доступно объяснить их футболистам. Плюс Гарсия доказал, что способен найти общий язык с кем угодно».

Важный для «Спартака» момент, если Гарсия его действительно возглавит, — это умение тренера проявить себя в разных условиях. В «Лилле» у него были чемпионство и кубок. В «Роме» — рекордный старт с десятью победами и два вторых места вслед за недостижимым в ту пору «Ювентусом». Даже с проблемным «Марселем» Руди дошел до финала Лиги Европы, где проиграл «Атлетико», а в прошлом году пошумел в Лиге чемпионов с «Лионом», оставив не у дел «Ювентус» и «Манчестер Сити».

Работа с «ткачами», которые в последнем туре чемпионата Франции обыграли вдесятером «Монако» и могут выбить команду Александра Головина из лигочемпионской тройки, — отдельная тема. В Риме Гарсия смог найти общий язык с тифози, на первой же встрече с болельщиками выдав провокационную фразу: «Кто свистит — тот за «Лацио». В «Лионе» же тренер оказался в атмосфере всеобщей ненависти, так как фанаты ждали Лорана Блана, а получили человека, который не просто работал со злейшими врагами в «Сент-Этьене» и «Марселе», но и устраивал пикировки со своим новым клубом.

«Нам плюнули в лицо!» — написали болельщики «Лиона» в петиции против Гарсии. Нового наставника там назвали «тренером-жертвой, который всегда видит заговоры против себя». Доля правды в этих словах присутствовала, так как, еще работая в «Лилле», Руди обвинял судей в любви к «ткачам», а уже в «Марселе» заявил: «Лион» должен благословить лигу за то, что до сих пор не введен ВАР".

Забавно было слышать, как после памятного выигрыша у «Ювентуса» проклинаемый фанатами Гарсия заявил, что гордится болельщиками. Но гвоздем пресс-конференции стало обращение к друзьям из «Ромы», когда тренер перешел на итальянский и выкрикнул: «Ребята, мы сделали это!»

Руди Гарсия. Фото AFP

Не догматик

Умение вызывать огонь на себя, критикуя судей и поддевая соперников и их болельщиков, — одна из фишек Гарсии. В этом плане он идеально подошел бы нынешнему «Спартаку», но это не стремление быть в центре внимание, а один из способов снятия давления на команду. Рецепт здорово сработал в «Роме», про которую Руди говорил, что в момент его прихода психология в коллективе была разрушена. Тот же шаг дал результат в проваливавшем сезон «Лионе», который, если бы не остановившая чемпионат пандемия, ни за что не остался бы без еврокубков.

Что касается стиля, то Гарсию долгое время считали ограниченным специалистом, который любит доминирование, но не способен найти план «Б» с равными по классу и фаворитами. Однако предыдущая Лига чемпионов данный стереотип разрушила. Тренер еще в национальном первенстве опробовал гибридную схему с тремя центральными защитниками, и в главном еврокубке она помогла переиграть как Маурицио Сарри, так и самого Хосепа Гвардьолу. Многие считают, что Пеп перехитрил сам себя, придумав слишком сложную схему, но Гарсия тоже был хорош, рассказав о тактическом плане по нейтрализации Де Брейне.

От фирменных вариаций 4-3-3 и 4-2-3-1, где, как в случае с Тотти в «Роме», использовался вариант с «ложной девяткой», тренер перешел к 3-5-2, которые в обороне трансформируются в 5-3-2. При этом на одном из флангов Гарсия периодически использовал не латераля, а вингера Корне. Агрессивные края — такой же фирменный знак тренера, как высокий прессинг и стремление доминировать за счет контроля мяча. Азар, Жервинью, Флоренци, Салах, Товен, Пайет, Депай... Кого-то Гарсия вывел на новый уровень, чью-то карьеру смог перезапустить после кризиса. Главное — система работала всегда, а сейчас тренер еще и умело жонглирует схемами.

Три дуэли с РПЛ

Стоит напомнить, что 57-летний Гарсия несколько раз приезжал в Россию. После исторического триумфа с «Лиллем» в групповом раунде Лиги чемпионов «доги» стали соперником ЦСКА. Дома упустили победу, пропустив два мяча от Думбья (2:2), зато в Москве обыграли команду Леонида Слуцкого с запасом (2:0). Правда, французам это не помогло: в группе они финишировали четвертыми, тогда как армейцы вышли в плей-офф со второго места.

Три года спустя, уже во главе «Ромы», Гарсия на этой же стадии в первом туре устроил ЦСКА экзекуцию в Риме (5:1). Это был рекорд римлян, но тренер победителей был скромен, заявив, что это его команда сыграла хорошо, а не соперник — плохо. Зато Слуцкий был самокритичен: «Мы оказались абсолютно не готовы к этому уровню».

Могли «волки» выиграть и в Химках, но там на последней минуте ничью принес Василий Березуцкий (1:1). Наконец, последнее пересечение Гарсии с РПЛ пришлось на прошлый сезон. Отработав месяц в «Лионе», он без травмировавшегося в сборной Депая проиграл в Санкт-Петербурге «Зениту» Сергея Семака (0:2). Тему реванша, если бы дело дошло до назначения Гарсии, обыграли бы не раз, но, похоже, французский тренер и «Спартак» пойдут разными путями.